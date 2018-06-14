《時來運轉》運彩報報 - 網球草地季節 看費爸創不老傳奇

2018年06月14日 15:47 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

上週西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)奪下生涯第11座法網冠軍後，今年的紅土賽季圓滿落幕，隨之而來的是網球的草地季節，猶如『紅土』之於『納達爾』；談到『草地』球場，不得不提的就是瑞士特快車『費德勒(Roger Federer)』了！費德勒是20座大滿貫冠軍的紀錄保持人，曾拿下8座溫網、6座澳網、5座美網和1座法網，不難看出他在草地球場特別得心應手。

費德勒去年開始策略性放手所有紅土賽事，此舉不僅讓他減少受傷的可能性，又可以調節體能，全心致力於他最擅長的草地賽事，果不其然去年費德勒狀態極佳，先後拿下哈雷公開賽以及溫布頓公開賽的冠軍，最驚人的是無論在三盤兩勝的哈雷公開賽還是五盤三勝的溫布頓，費德勒連續12場比賽可是一盤未失！

費德勒在草地上的表現可謂無人能擋，在這樣的情況下我們投注運彩有甚麼策略呢？彩迷瞄準費德勒出賽的場次，不讓分玩法雖然穩當但由於與對手實力差距過大，可能賠率較低或沒有開放投注，這個時候就要鎖定大小玩法的『小分』、讓分玩法費德勒『讓分過盤』以及正確比數費德勒勝『2:0或3:0』的選項，以天王費德勒近年強勢的表現來看，如此長期投資想必穩賺不賠！

費德勒目前積分僅落後現任球王納達爾100分，接下來任何一項草地賽事都有可能讓現年36歲的費德勒重返世界第一的寶座，各位球迷趕緊睜大雙眼讓我們一起見證瑞士特快車的不老傳奇。

(中時電子報)