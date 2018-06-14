拒菸反毒宣導SBL球星與學生尬球

SBL球星受邀參加「拒菸反毒逗陣來－籃球嘉年華」活動，指導學生籃球基本技巧。(林欣儀攝)

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迎接即將到來的暑假，為鼓勵學生走出戶外、從事正當休閒活動，台中市警局烏日分局14日舉辦「拒菸反毒逗陣來－籃球嘉年華」活動，邀請SBL中華職籃璞園籃球隊球星吳岱豪、台灣啤酒隊球星呂奇旻及王皓吉等人，與東山高中籃球隊、忠明高中女籃隊尬球，氣氛熱絡。

這場活動在明道中學儀隊演出中揭開序幕，看到喜愛的球星現場示範基本籃球技巧與攻防觀念，烏日區光德國中的學生相當興奮。

呂奇旻表示，今年是第二年來參加反菸反毒宣導活動，能告訴學生們運動是好事、不要去碰菸毒等不好的東西，感覺很好。

烏日分局長吳耀南指出，今年以反毒為重點，透過員警的宣導，要讓學生們知道如何辨識毒品外觀、了解毒品對身體的危害，染毒後將失去健康與青春，並藉由戶外運動帶領學生從事正當休閒。

除了籃球明星現場與學生尬球，台日混血、有「籃球界安心亞」之稱的忠明高中女籃教練柳內惠茹也帶領女籃隊到場，讓全場氣HIGH翻天。

警方指出，除宣導學生投入正當休閒，今年也配合公益活動，光德國中號召全校教職員響應「愛運動、愛延續－把愛送到篇相去」活動，參加活動的球員只要投進1個三分球，教職員就每人捐5元當作愛心基金，總計募得1萬5千多元，將購買籃球體育器材捐贈給偏鄉小學。

(中時 )

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