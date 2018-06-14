蓬佩奧：驗證北韓棄核是關鍵 不重蹈覆轍

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旺報

韓聯社報導，正在南韓訪問的美國國務卿蓬佩奧14日在韓美日外長記者會上表示，朝美領袖會談為重新定位兩國關係創造重大機遇，是朝美關係的歷史性轉捩點。但他強調，對北韓棄核進行驗證是關鍵。

蓬佩奧指出，相信北韓國務委員會委員長金正恩很清楚完成無核化的緊迫性。金正恩宣布全面實現無核化，對東北亞乃至全世界和平與穩定至關重要。除非北韓完全無核化得到驗證，否則聯合國對北韓制裁不會放寬。川普總統在會晤金正恩委員長並舉行記者會時都明確指出，採取無核化措施和緩和制裁的順序與以往不同。美國不會重蹈在北韓全面實現無核化之前，為其提供經濟援助的覆轍。

蓬佩奧表示，川普總統說若金正恩實現無核化，北韓勢必迎來光明的未來。全世界、美韓日將為「完全、可驗證、不可逆、完全摧毀的無核化」（CVID）做出努力。他強調，美韓日同盟鋼鐵般堅固，三方建立密切的友好關係，今後仍將在北韓問題上保持合作。

南韓外長康京和就川普表示考慮中斷韓美聯合軍事演習表示，這事關韓美同盟，應該由兩國軍方協商決定。

河野太郎就朝美領袖會談和聯合聲明表示，這是為通過對一切大量殺傷性武器和不同射程的彈道飛彈採取CVID原則而實現共同目標邁出的第一步。河野太郎就日朝領袖會談表示，日本希望通過日朝領袖會談切實解決日本人被綁架等問題。

(旺報 )

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