《時來運轉》運彩報報 - MLB日間賽 串關反押拚高賠！

2018年06月14日 15:52 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

四年一度的世足賽於本週熱鬧開踢，台灣運彩也以開放24小時投注響應盛會！世足期間每日凌晨除了俄羅斯當地的各場世足好戲，運彩也優選同時段MLB精彩對戰組合提供單場或場中投注，彩迷當然不能錯過！

MLB凌晨時段賽事大都是在台灣時間週末舉行。各國職棒日間賽都是將開賽時間提早到中午或下午，以配合民眾假日生活作息來吸引更多球迷進場。時差轉換後，這些比賽便在台灣半夜時分開打。然而職棒比賽多數仍在晚間進行，改為白天的出賽對球員是否有影響？這當中又能發現什麼投注眉角？本週就是要從這來切入討論：目前MLB已完成約2000場比賽中，有近四成740場為日間賽事，將日夜間賽的團隊投打數據進行比對，會發現多數球員還是較習慣夜間賽事的節奏，無論投手壓制或打擊發揮，都以夜間賽事數據表現較佳。

MLB日夜賽事比較

表中投手的三振和自責分率在白天場次表現較佳，推估和光線適應力干擾打者有關，一般球場設計皆無法全然避免陽光的照射，日間比賽中段起日落角度改變，某些球場投手丘到本壘會有光影強弱改變的狀況，這對打擊者來說是相當困擾的，加上現今棒球強調牛棚分工，先發投手在最危險的過渡期反而有這項助益，當然增添了壓制。不過總地來說，日間賽相對氣溫較高，投手也勢必有較多體力消耗，這點從四壞保送數據以日間賽較多能略窺端倪。

彩迷最關心的，莫過於到底哪些球隊擅打日間比賽？以攻擊面看，各分區的領先隊伍都是高手！紅襪、勇士、印地安人、太空人、洋基團隊打擊率都在前七名以內，其中以0.278排首位的巨人最讓人意外，舊金山軍團白天出賽時似乎能一改貧打弱點強力翻身。再從投手觀點來看，日間賽可說幾乎是國聯球隊的天下！團隊自責分率前十傑中：國民、道奇、釀酒人、小熊、勇士、海盜、紅雀強佔七個名額，可供大家投注前納入參考。

MLB日間賽投打數據

有了這些資訊，世足期間別忘了鎖定凌晨棒球賽事，甚至可以進行跨球種的投注，利用串關來增加獎金獲利倍數唷！

(中時電子報)