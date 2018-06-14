出席小外孫畢典嘆教改 扁：年輕55歲也考不上台大

前總統陳水扁今日參加外孫國小畢業典禮有感而發，教改啟動之後，每幾年就有新作法，學校、學生和家長無所適從。（擷取自新勇哥物語）

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中時電子報
/綜合報導

教改已20年了，成效如何社會自有公評。前總統陳水扁今（14）日參加外孫國小畢業典禮有感而發，教改啟動之後，每幾年就有新作法，學校、學生和家長無所適從，從聯考到學測，從基測到會考，有比從前更公平嗎？他直言再年輕55歲，他也考不上南一中，進不了台大法律系。

陳水扁在《新勇哥物語136》表示，他穿上10年西裝陪女兒陳幸妤參加小外孫的畢業典禮，看著他領市長獎感到開心和驕傲。阿扁說，55年前從台南故鄉隆田國小畢業，三級貧戶出身的少年阿扁從縣長胡龍寶手中拿到縣長獎，那是對窮困小孩最大的激勵。

阿扁很得意地提到，昔日當台北市長時早晚趕場出席學校畢業典禮，還邀請家長上台合影的扁規，24年來阿扁之後的台北市長馬英九、郝龍斌、柯文哲無人不從。

不過，阿扁認為，自教改推行以來，學生成了白老鼠，改來又改去，讓學生、家長、學校無所適從。他還質問教教改工作者，我們國小學生的書包有比較輕嗎？補習有比較少嗎？從聯考到學測，從基測到會考，有比過去更公平更合理嗎？

阿扁感嘆，如果阿扁年輕55歲，還考得上南一中嗎？還上得了台大法律系嗎？肯定考不上啦。

阿扁評論教改是非，網友不以為然，「若教改有錯需要關，李遠哲是第一個，阿扁則是第二個。」「你當八年總統，大學數目在你任內最多，說得好像跟你無關.... 對啦，當時你忙著幫太太A錢」。

(中時電子報)

文章來源：新勇哥物語136

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