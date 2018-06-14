林佳龍邀日人賞花博 希望在《人海中遇見你》

2018年06月14日 16:05 中時 盧金足 ／日本東京報導 ／日本東京報導

市府新聞局也製作一支日本版花博宣傳影片，在日本成田機場播放，市長林佳龍說，他看了很滿意，希望感動日本朋友。（盧金足攝）

台灣藝人小胖林育群到場為花博獻唱《人海中遇見你》等歌曲，為花博讚聲。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，市長林佳龍14日搭乘設有花博機艙的班機赴東京行銷花博。（盧金足攝）

華航集團董事長何煖軒允諾，台中11月花博盛會，如需增加班機，華航樂於共同規畫包裝行程，為台中帶來更多觀光客。（盧金足攝）

希望在花博《人海中遇見你》！台中市長林佳龍14日到東京行銷花博，台灣藝人小胖林育群到場為花博獻唱《人海中遇見你》等歌曲，並與花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟，共同宣傳台中花博，花博不只是台中的喜事，更是台灣國際盛會，林佳龍稱讚駐日代表謝長廷是台中花博日本代言人，賣力行銷花博，讓台中在國際舞台「花」光「花」亮！

林佳龍今天在日本宣傳台中花博時表示，年底舉辦花博，將有約30個國家共同參展，包括日本、韓國、荷蘭、美國、法國等，將共同努力，期盼在年底呈現最美好的花博，並打造台中成為台灣花都。

「向大家問個問題，花開有沒有聲音？花開是什麼聲音？」林佳龍在這場花博日本推介會以花博logo造型，吸引日人好奇，他解釋花博logo是一個台灣形狀，映入眼簾的橘色花朵、綠色樹葉、藍色能量所構成，但靜下心仔細看，會看到有一個人在中間跳舞，代表將生產、生態、生活融為一體的永續花博，這樣的理念落實在每個花博展覽設計中，期盼為日本朋友帶來更多感動。

謝長廷賣力行銷花博，林佳龍表示，謝長廷就是花博日本代言人，謝長廷笑稱，每次去任何一個日本地方，都要宣傳台中花博，「所以我是台灣駐日代表，也是台中駐日代表，不是特別偏心台中，而是要讓台灣的美讓全世界知道！」還表示他為台中推銷不用薪水，全力付出幫忙。

活動會場邀請在日本頗具知名度的台灣藝人小胖林育群為花博獻唱讚聲，當他唱出《花水木》、《人海中遇見你》等歌曲，清亮的歌聲贏得滿堂彩，林育群也向日本粉絲喊話，台中是座美麗城市，花開的聲音就是幸福與療癒的感覺。

市府新聞局也製作一支日本版的花博宣傳影片，在日本成田機場播放，吸引很多國際旅客的目光，影片中呈現高美濕地、台中國家歌劇院、彩虹眷村、綠川等台中知名景點拍攝，並融入花卉、馬匹、台中著名的糕餅等元素，林佳龍說，他看了很滿意，希望感動日本朋友。

華航集團董事長何煖軒指出，台中與東京今天起天天直航，歡迎日本民眾搭乘直航班機前往台中參加花博；未來也希望與旅遊業者合作，華航在日本有19條固定航線，因季節不一樣在日本飛25到30個城市，1周240班，1天3、40班，航班比2015年增加數倍，台中11月辦花博，如需增加班機，華航樂於共同規畫包裝行程，為台中帶來更多觀光客。

(中時 )