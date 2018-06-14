耍帥員警肩膀帶小鸚鵡值勤？ 找牠的主人啦

2018年06月14日 16:17 中時 黃國峰

台中市警局第四分局春社派出所警員李俊德，順利幫小鸚鵡找到主人黃女，表示很感謝員警的積極與用心，才能夠讓她的小太陽鸚鵡「碰碰」重回她的懷抱。（黃國峰翻攝）

迷路小鸚鵡很親人，嶺東科技大學的林姓男大生走在路上，突然一隻小鸚鵡飛來停在肩膀上，趕也趕不走，無奈走進臺中市警局第四分局春社派出所請求協助，警方展開尋「鳥」主人任務，半天後隨即找到主人，讓主人破涕為笑，感謝員警的積極與用心。

臺中市警察局第四分局春社派出所員警李俊德日前上午備勤時，就讀嶺東科技大學的林姓男大生走進派出所，肩膀上站著一隻小鸚鵡，林生表示，走在永春南路上，這隻鸚鵡突然飛到他肩膀上，曾試著把牠拍走，但小鸚鵡在空中盤旋一圈後又飛回他肩膀上，他只好到派出所尋求協助。

恰巧有一洽公民眾，提供線索指出，鸚鵡主人應該是某豆花店老闆，李員立即載著鸚鵡前往該豆花店詢問，但該隻鸚鵡並非豆花店業者所遺失的。李員回所後觀察這隻鸚鵡還很乾淨，猜想應該是附近住戶走失的且走失時間應該不久，於是將小鸚鵡拍照後上傳至臉書社團南屯大小事。

經過熱心網友轉傳，就在晚間11時許，通知到失主黃女，她在電話中激動啜泣，表示因為鳥不慎飛走找不回來心情很低落，真的很感謝員警的積極與用心，才能夠讓她的小太陽鸚鵡「碰碰」重回她的懷抱。

春社派出所所長魏綉薌表示，並非所有的案件類型都是警察的業務範疇，但是，身為警察除了維護社會治安以外，員警定會秉持熱忱為民服務。

(中時 )