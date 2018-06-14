關說侯友宜文大宿舍？邱敬斌怒摔紙批：選舉選到朋友不能交

2018年06月14日 15:53 中時 葉德正

侯友宜夫婦文化大學爭議，爆發新北市府副祕書長邱敬斌與城鄉局長汪禮國前往北市都發局關說疑雲，邱敬斌14日開記者會痛斥「選舉選到連朋友都不能交！」他是去北市開會時，順道前往都發局祝賀老同事升官與提醒餐敘，閒聊時有提到文大宿舍一事，但都是專業論述，卻被解讀成關說，他罕見講到激動處摔紙怒嗆「周玉蔻、何博文自己聽錯還怪我！」

侯友宜夫婦文化大學宿舍爭議持續延燒，新北市府副秘書長邱敬斌、城鄉發展局副局長汪禮國12日前往北市都發局時，與都發局副局長張剛維等人碰面，因為時機敏感，遭人爆料是為侯友宜關說。

邱敬斌14日舉辦記者會回應，先感嘆「選舉選到連朋友都不能交，他非常非常遺憾」，強調他從事公職生涯26年，在都市計畫界、雙北市，他從來都一直要求同仁依法行政，他的所作所為可受公評。

邱敬斌說，他曾在北市服務18年，每一年在他生日前都會有定期餐敘，12日他和汪禮國要到營建署開會，他就請汪協助聯絡，去向剛升總工程司的老同事陳建華道賀，也提醒晚上餐敘，根本沒有要主動提這文大宿舍件事，而是討論其他專業， 建管科長林玄理下來，有聊到最近時事，聊天提到「以前可以現在不可以」，他們自己事後做其他論述，他根本無權干涉。

邱敬斌說，如果他要關說，為何不在晚上聚餐，而要大搖大擺走入北市府，故意讓人說話？講到激動處，怒摔紙嗆「周玉蔻跟何博文我都清楚說明所有內容，自己聽錯還怪我！」後，憤而離開記者會現場。

(中時 )