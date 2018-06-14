大學畢業能幹嘛？網搜10大熱門未來出路

2018年06月14日 16:00 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

大學畢業不想成為厭世上班族，還能做什麼？(圖/網路溫度計)

6月是畢業季，畢業生將展開下一個學習階段，不過對大學畢業生而言，畢業是學生身份的終結，比起18歲成年的儀式感，離開校園代表的是另一種獨立，這不僅是人生的獨立，還有經濟的獨立，是一件真正成為大人的大事。面對身分的變化，6月也是許多畢業生焦慮不已的時刻，順利畢業後的人生該何去何從呢？

面對茫然的未來，畢業生其實不只有找工作一途可以選擇，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，有許多人大學畢業沒有馬上找工作踏入職場（當然也可能是找不到），而是走了不一樣的路......

10.唸語言學校

近年念語言學校的風潮興起，許多人大學一畢業就往國外跑，大部分的人抱持著想要讓外文能力更好的想法，但也有網友老實提到，英文能力並沒有太大幅度的進步，倒是交了不少外國朋友、拍了不少美照，有了很多回憶！

不過也有負面例子，某些人回國後美化自己的經歷，在履歷上強調自己是「海歸」，有多blablabla的資歷（例如某首席），只能說一畢業就出國念語言學校，大概也是沒有經濟壓力的人才能做的事。

9.技術性延畢

美其名是有人生規劃，但有些人打著「技術性延畢」的如意算盤，大部分的初心是為了逃避，尤其是男生還有很多是為了躲避兵役呢！

四年大學時光飛逝，時間緊迫之下還沒做好畢業後的人生規劃，乾脆心一橫牙一咬，放開自己被當，獲得延畢資格，或許可以讀個研究所、或許把大學當醫學院來讀，總之繼續留在校園，未來慢慢思考就好。

8.考空姐地勤

考空姐考地勤近年來變成不分畢業科系都嚮往的明星行業，且空服員這個職業，讓甫畢業的年輕人們有不受拘束、看遍世界的想像，有些人是對這樣的行業有著嚮往，不過也有許多人是看上能獲得的待遇試試水溫。

對於許多年輕人而言，做足準備，通過測驗成為地勤或空服員，不僅是對高薪、飛行體驗的夢想，更是將生活投入在空中服務與社群平台美照經營的好方式，成為一種特殊的現象。

7.世界那麼大，我想去看看

誰說大學畢業就一定要踏入職場，難道念完書之後的人生剩下賺錢一途嗎？有的人志在環遊世界，畢生夢想就是踏遍各大洲、看遍世界，雖然在每天焦頭爛額的上班族眼裡，這實在太不切實際，但世界那麼大，這些人的選擇就只是和普羅大眾不一樣囉！

6.接管家業

有些同學畢業後會回家接管家業，念書的時候也是攻讀與自家產業相關、或能夠在接班時更得心應手的專業科系，許多人對這些二代接班同學都報以羨慕的眼光，但其實有些二代子弟也有自己的夢想想追求，又不能不回家接手。（請安慰他們）

5.當兵報效國家

服兵役履行國民義務，對男生來說就像是哈味，有些人喜歡有些人不喜歡，一部分的人認為反正畢業後暫時也沒什麼規劃，就先去把兵當一當，反正有些公司很顧慮男生有沒有服完兵役，深怕兵役問題會影響人事運用，但若是早有人生規劃的人一畢業就被迫去當兵，恐怕會有一種被耽誤的感覺。

4.打工度假

許多人離開校園後，第一站就是跑到澳洲去打工度假，其實這是一個能夠在短時間之類累積存款的選項。

且申請打工度假的門檻並不嚴苛，到澳洲只要肯做不挑，基本上都能找到一份工作，休息日還能遊覽異國，總和這些「好處」，讓不少畢業生對打工度假趨之若鶩，因為比起留在鬼島領低薪，能避世又能賺錢，傻子才不去呢！

3.考公務員搶鐵飯碗

有不少人在畢業後選擇報考公職，大部分想成為公務員的，都是希望能夠有安穩的職場環境與穩定的固定收入，更容易為未來的人生規劃做籌謀。

只是公務員真的沒這麼好考，每年的畢業生們趨之若鶩，卻一年過一年的虛擲光陰，最好能在得到家人支持的情況下進行，才不會有太多後顧之憂。小編也遇過先投入夢想闖蕩幾年後，才準備公職考試的同學，或許這也是另類的雙贏工作策略啊！

2.自己創業當老闆

若是本身生意頭腦還不錯，不想當平凡上班族領人薪水看臉色，很多人也會在畢業後，與有共同理想的人一起集資創業，自己當老闆，為自己工作。

在網路時代有不少人嘗試這麼做，也有人會選擇先短暫進入職場，一段時間後增進了能力、累積了人脈再出來創業，若大學一畢業就想創業，算是對畢業生而言最有挑戰的出路。

1.唸研究所

有些人天生就是愛讀書，大學唸完還不夠，畢業後繼續往研究所去，鑽研有興趣的學識，在國內或國外持續努力拿到學位。

許多學霸都會走這條路，除了對學術研究的熱忱之外，較高的學位能讓進入職場時的履歷更漂亮，對於某些職業而言可以拉高起始薪資，算是一個增加自我價值的選項。

不過小編也提醒愛讀書的學霸們，繼續往上攻讀的同時，也不要和社會脫節，更要時刻汲取一些職場的相關資訊，知道未來想要從事的行業薪資水平，才不會辛辛苦苦念完學位，結果發現兜了一大圈卻得不到自己預想中高學歷的人的薪資，那可是會很傷心的啊。

●你還可以考慮：先做個還過得去的工作

為了夢想，新鮮人可以嘗試先找自己最想做的工作，但如果給了自己足夠的時間還沒辦法達到目標，也有個選項是「先做沒那麼滿意，但還過得去的工作」，這是短期的課題，是一個既面對現實，又有點無奈的選項，有的人有經濟壓力，不能當米蟲、出國，還要養家，只好先火速找一個工作頂著先，先有收入再說。

多多嘗試之後，或許也能開發出不同的樂趣，其實在辦公室裡不難發現，齊聚一堂的大家來自不同校系，有些甚至跟正在做的工作八竿子打不著，所以別給自己畫地自限，找工作無法一蹴就及，如果你需要收入但有更遠大的志向，不妨參考部分網友做法，先求有、再求好。

(中時電子報)