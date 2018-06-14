《時來運轉》瘋世足 全台500家投注站24小時服務

2018年06月14日 16:02 中時電子報 盧品青

2018世界盃足球賽首場賽事由地主國俄羅斯與沙烏地阿拉伯於今（6/14）晚10點半開踢，世足賽正式全面啟動!即日起，全台約500家運彩投注站加入24小時服務的行列，提供便利的消費者購券服務，隨著賽事越熱，將有越多投注站加入24小時服務。此外，台灣運彩更加碼宣布：第2、3輪小組賽全面開售，還有其他「世界盃進球王」、「金球獎得主」、「金手套得主」等多項特別項目提供投注。

台灣運彩表示，提早開售第2、3輪小組賽事，消費者可以在賠率較佳時投注賽事。台灣運彩開出的起始賠率是以各項數據精算後所提供，當第一輪賽事進行完畢後，第2、3輪的賠率還會依據各隊的表現來做調整，及早購買彩券的消費者就有機會買到較好的賠率。另外，「世界盃進球王」及「金球獎得主」的賠率目前皆以梅西7.00倍，最被看好有機會拿下殊榮、其他如內馬爾8.00倍、格里茲曼10.00倍為前三強；「金手套得主」則以德國門將諾伊爾有機會再次蟬聯賠率最低3.50倍、其次是西班牙的德赫亞賠率4.00倍、巴西的阿利森賠率4.50倍，三位賠率都相當接近。

台灣運彩兩個投注小叮嚀提醒消費者：足球賽事派彩的法定比賽時間是以「一場足球比賽90分鐘的比賽時間，加計裁判裁定的傷停補時或因其他因素引起的補時，但不包括加時、互射12碼决勝負或重賽的時間。」；而「世界盃進球王」、「進球最多小組」及「進球最多球隊」等3個特別投注，適用「共同勝出」的規範，舉例：若有兩位球員同樣踢進10球並列「世界盃進球王」，將以消費者投注當時的賠率除以2(若有3位球員勝出，則賠率除以3，以此類推)之後進行派彩。全台24小時服務的運彩投注站及投注相關說明，請上台灣運彩網站查詢。

(中時電子報)