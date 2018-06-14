華信航空轉降未先預告 旅客連絡不上家人 爆不滿

2018年06月14日 16:07 中時 鐘武達 、 陳淑娥

華信航空因延遲起飛轉降桃園，當旅客輾轉回到已經關閉的台中機場時，大廳空蕩蕩。（鐘武達翻攝）

剩2元怎麼回家！1架預定13日晚上從香港飛台中的華信航空班機因延遲2小時起飛，導致原要降落台中必須轉降桃園，過程中旅客因無法與接機的家人連繫，有人急到快流淚，有人則是氣到想打人，14日凌晨4點回到台中後，不滿情緒大爆發，痛斥航空公司應變能力實在太差了。

華信航空表示，原定班機因香港機場流量管制及有旅客臨時因故不搭機才延誤。而由於台中國際機場23:00關閉，航空公司希望能將旅客送達，起飛前後還一直在爭取降落台中，但半小時後確定不行，須轉降桃園，就立即廣播，抵達桃園後包車接送至台中，造成旅客的不便，深表歉意。

家住彰化的謝姓旅客投訴說，華信AE1832班機原訂13日20:40從香港起飛，預定22:15抵達台中機場，疑似調度出狀況，延遲到22:38才起飛，但因台中機場23:00已關閉，改降桃園機場。

他說，但班機是在起飛半小時後，機組員才廣播告知要轉降，由於機上不能打電話，機上乘客無法與接機的家人連繫肯定很著急。當時有1名沒有攜帶聯絡工具的香港女子，因已和台灣的未婚夫約在台中機場，當場急到差點哭出來。

還有1名張姓旅客則憤怒說，「原本要搭免費公車回南投草屯，現在身上只剩2元新台幣，叫我怎麼回家」。

謝姓旅客強調，航空公司明知台中機場晚上11點關閉，班機確定延遲起飛，就應先告知讓乘客連繫；尤其是，晚上11點後，台中機場唱空城計，連詢問都找不到人，也沒任何公告，倒是，民航局的航班即時動態竟還顯示飛機降落台中機場，「會不會太扯了」。

(中時 )