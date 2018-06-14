見過川普 金正恩與安倍可能約「此地」相聚

2018年06月14日 16:17 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，繼12日川金會在新加坡「順利落幕」，也讓北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）身價一下水漲船高，諸多國際領袖爭相要與他會面和商議。最新消息傳出，日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）有意和金正恩來一次面對面的閉門會議，而中選之城、極有可能是俄國遠東不凍港-「符拉迪沃斯托克」海参崴（Vladivostok），將有機會成為金正恩下一次出訪之地。

事實上，這應該不是一次刻意的單獨會面，日本政府擬借用東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）的場合，與金正恩商議未來東北亞的局勢。由於這個年度論壇，深受總統普丁（Vladimir Putin）的重視，當消息傳出後，也讓外界好奇，倘若金正恩真與安倍於海參崴會面，普丁是否也會與金氏第三代領導人會面呢？

俄羅斯總統普丁，是否也會在海參崴的論壇中，與金正恩會面？（圖/路透社）

不過對於此一傳聞，克里姆林宮（Kremlin）發言人日前表示，「俄國確實對北韓領導人發出出訪邀請，東方經濟論壇也是其中一部份。但由於兩國仍在協議過程，關於金正恩是否造訪俄羅斯一事，無可奉告。」

與北韓有著地緣關係和歷史矛盾的日本，和南韓一樣、多年是各國想進一步了解北韓的「敲門磚」，甚至在日本的土地上，還有為數不少拿著北韓護照的居民與機構，讓日朝兩國長年處於一個微妙的關係。川金會落幕前夕，金正恩曾親自表態，他願意和安倍首相進一步商討兩國的未來的發展，那這場安金會是否會登場、也成為週邊各國高度關切的焦點之一。

(中時電子報)