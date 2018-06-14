林為洲落馬痛哭 洪耀福：哭有啥用

2018年06月14日 16:19 中時 曾薏蘋

（16：33更新）國民黨新竹縣長提名，確定徵召副縣長楊文科，原本可望被提名的立委林為洲不平落淚；民進黨秘書長洪耀福今表示，林為洲「只會哭有什麼用」；地方都認為，國民黨主席吳敦義是「假提名真禮讓」，讓給民國黨的徐欣瑩；他說，吳敦義想藉妙天在科技界的影響力，爭取妙天在2020的支持。

此外，洪耀福表示，國民黨目前正透過黑白兩道在疏通林為洲，若國民黨提名楊文科，林若是就這樣吞下去，下次連立委都沒，未來政治的路很難走，「我是林為洲一定是脫黨參選」。

對於國民黨新竹縣長提名風波，洪耀福反認為，是民進黨勝選的好契機；他說，楊文科跟鄭朝方反差很大，楊畢竟年紀大、傳統公務員，沒有魅力，跟清新的鄭朝方在形象上可以形成很大反差，所以日前民進黨選對會召集人林錫耀就在中常會分析，國民黨亂局，鄭勝算很大。

洪耀福今天表示，他認為國民黨提名楊文科應該還有變數，地方上有很多傳聞，都認為這很奇怪，吳敦義一直堅持全民調，現在突然大轉彎，一定有很大力量去逼迫吳敦義改變，且用語言攻擊黨同志，背後一定有不可告人的事。

洪耀福說，楊文科不要太老實，要記取前主席朱立倫講的，還沒有登記前都有變數，要仔細體會前主席這番話，吳可能假提名真禮讓，後面牽涉吳敦義跟妙天的默契，吳為了爭取妙天在2020大選的支持，因為妙天在科技界影響很大，牽涉募款、資源、人力、物力的調度，看起來國民黨新竹縣提名還有變數，這次有可能是假提名真禮讓的局，楊不要高興太早。

洪耀福指出，這些波折對林為洲支持者很不公平，林姓宗親等國民黨支持者要燒黨證，國民黨正透過黑白兩道在疏通林為洲；這對林來說，是政治生命很大挫敗，這局吞下去後，下次立委就沒了，支持你的人沒有信心，樁腳會軟掉，這樣吞下去連立委路都很難走，他是林為洲一定是脫黨參選，因為震撼性很強，四個人選，林未必沒有勝選機會，政治人物膽識就是這時候。

洪耀福表示，林過去畢竟是老朋友，遇到這樣政治危機，要拿出膽識出來，要把支持力量匯聚起來，包括兩位前主席馬英九及朱立倫，否則會被支持者瞧不起，若是光明正大做民調輸了沒話講，但現在是被粗暴做掉，只會哭有啥用。

洪耀福認為，國民黨在新竹縣這一局變成這樣後，已經沒有什麼不可能，新竹市也可能讓給議長，嘉義市也可能讓給氣勢逐漸勝過黃敏惠的蕭淑麗，各地都有變化，台中也可以換成江啟臣， 「我的老朋友蔣萬安也可以繼續考慮選」，看可否重新這個佈局。

(中時 )