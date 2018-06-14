本願山義助旅費 圓弱勢生出國夢

2018年06月14日 16:29 中時 王文吉

本願山動員百餘名信眾、志工，製作8千顆愛心素粽，關懷弱勢族群。（王文吉翻攝）

本願山年年製作愛心素粽關懷弱勢，今年義賣配額已被認購一空。（王文吉攝）

熱愛生命文教基金會去年輔導弱勢生完成單車環島壯舉，今年8月將受邀到大陸訪問，由16位中學生組成「敢夢2018」車隊，前往江蘇挑戰兩岸青少年騎行活動。本願山住持釋信願法師得知孩子旅費沒著落，即匯集信眾力量，贊助10萬元機票費用，祝福孩子們此行順利，也歡迎青少年課餘時接受佛法薰陶，圓融剛強的銳氣。

高二小哲因家庭變故，與癌末的祖父相依為命，就讀餐飲科系的他，煮了一手好咖啡，高一小翔則是畫工了得，擅長精細素描，兩人將一同前往大陸交流，展現克服逆境、努力向上的精神。執行長方嘉綺表示，基金會輔導的許多孩子都沒出過國，此行有助於增加國際視野，讓他們看看外面的世界，刺激學習成長。

釋信願得知，隨即贊助10萬元機票費用，祝福孩子們此行順利，也歡迎青少年課餘時接受佛法薰陶。釋信願表示，去年捐助22萬元，幫助弱勢學生騎自行車環島圓夢，因而與熱愛生命文教基金會結緣，今年得知他們受邀到大陸進行兩岸青少年騎行活動，決定匯集信眾力量，義助旅費，祝福他們此行順利。

此外，端午佳節將屆，本願山為關懷弱勢族群，動員信眾、志工製作8千顆愛心素粽，除免費分送給中低收家庭及社福團體外，另開放義賣，所得悉作公益。許多民眾獲知，紛紛掏腰包響應，目前愛心粽已被認購一空。

(中時 )