中市未雨綢繆啟動豪雨災害功能 盤點救援能量

台中市政府13日在災害應變中心，召開豪雨災害功能分組整備會議；由副市長林陵三（中）擔任指揮官，了解各局處整備情形並盤點救援能量。（陳世宗攝）

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因受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地14日起至端午連續假期，將形成短延時強降雨，中南部山區將有機率發生豪雨；台中市政府特在災害應變中心，召開豪雨災害功能分組整備會議，由副市長林陵三任指揮官，了解各局處整備情形並盤點救援能量。

林陵三表示，天氣仍不穩定，人民的生命財產安全是市府的責任，各地應未雨綢繆，針對山區及易淹水點加強防範；水利及建設局應注意興建中工程防汛措施，環保局加強側溝清淤避免阻塞造成積水；社會局針對和平、新社等避難收容所、食物銀行先行檢視，確保民生需求。

水利局長周廷彰說，各區公所於12日下午開始發放沙包，截至13日17時沙包已放發放495包；7部12噸大型抽水機於5處預佈；這3天是大潮，該局將針對低窪處持續監控水情。

建設局配台中都會區鐵路高架捷運化計畫進行地下道填平，目前20座地下道皆已完成機電及抽水設備試運轉；捷運綠線、水湳機場及十四期重畫區、知高橋、中科南向聯外道路、月眉西側南向聯外道路、東豐快速道路橋梁工程等施工中的工程，已加強防颱準備。

社會局指出，目前台中市收容處有522個點，可收容數達38萬8724人，已通知各區公所加強災民臨時收容、社會救助等工作。警察局於14日8時起，依規定停止民眾申請入山，並已勸導入山的1937名民眾下山，以免遭遇危險。

消防局長蕭煥章強調，由滯留鋒面和西南氣流形成所生成的熱帶性低氣壓，未來不排除發展為颱風的可能性，路徑由台灣西南部貫穿花蓮台東一帶出海，若未來發布颱風警報，將持續監控降雨情形，並開設災害應變中心，隨時掌控各類災情狀況及處理情形。

(中時 )

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