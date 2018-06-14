員東國小學童大玩飛行器 原是為了學習新科技

員東國小高年級學童體驗操控四軸飛行器，感到刺激又有趣。（鐘武達攝）

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員東國小低年級的小朋友開心體驗遙控自走車。（鐘武達攝）
員東國小校長涂惠萍（後左二）鼓勵小朋友們開心遊戲，也要吸收科技新知。（鐘武達攝）

員林市員東國小為讓小學教育與108學年度上路的國高中資訊科技新課綱接軌，14日邀請緯創wikidue程式設計學院帶著自走車與四軸飛行器等數位載具供孩子操控並體驗，希望小朋友從玩樂中吸收科技新知，更也激發學習電腦基礎程式編碼的興趣。

緯創wikidue程式設計學院超腦體創客實驗中心陳艷華表示，wikidue程式設計學院為讓更多國小學童近距離的體驗最新的數位載具，是今年4月起展開2018校園程式教育紮根計劃，完全免費提供全台100所小學進行全員體驗課，學校只要提供活動中心或4間教室，就能輕鬆開課。

員東國小是wikidue到員林市的第1站，10名專業老師指導學童摸索透過遙控模式或陀螺儀模式操控自走車與四軸飛行器。操控著自走車，小3的陳姓小朋友說「太好玩了，好像自已買一台」。

體驗四軸飛行器的五、六年級學生也說，「四軸飛行器飛起時，會很緊張，當它順利降落到停機坪，就覺得很有成就感」。

陳艷華表示，這項課程不像是在上課，而是在玩遊戲，這就是程式設計學院創辦的初衷，希望能透過遊戲翻轉編程，讓孩子更有創造力。

校長涂惠萍說，希望這次活動能讓不同年齡層的孩子能有更適性、多元化的應用，無形中累積邏輯能力、思考力、創造力、問題解決能力。

(中時 )

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