侯友宜房舍爭議 洪耀福建議：比照蘇嘉全捐農舍

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中時

國民黨新北市長候選人侯友宜因陽明山房舍事件，遭到民進黨追打，民進黨秘書長洪耀福今建議侯友宜「要捨得啦」，比照立法院長蘇嘉全當年捐農舍，把陽明山上房舍捐出來來做社會住宅；「對選情有幫助，也是解套的方法！」

日前傳出侯友宜因為此事件找人去跟台北市府關說；洪耀福說，名嘴周玉蔻曾發文形容，「侯友宜命脈在台北市長柯文哲手中」，顯然「老刑警還是政治生嫩漏餡」，「要害被人掐住，是很危險的事情」。

外界質疑，柯文哲幫民進黨打侯友宜；洪耀福表示，也沒有啦，民進黨沒要柯文哲嚴格去查，柯該本於台北市府權責去處理；媒體追問，「你也覺得侯被柯文哲掐住？」洪耀福說，當然啊，柯文哲可大可小，不然幹嘛找人去關說。

洪耀福還說，「一個有一百零一間套房的人幹嘛要去選舉？這是很奇特的事，要是我有一零一間套房可出租，我會出來選新北市長嘛？」「侯友宜回去可能被太太罰跪算盤，都是你要選舉，害房子被抖出來。」

洪耀福表示，侯友宜房舍傳出新北市官員去北市府「關說」後，「卸任副市長可以派現任官員去北市府關說，這是很奇怪的事」，侯先前不是說，房子都是文化大學及太太的事？那就讓文化大學去處理就好？幹麼叫新北市府的人去關說施壓？「侯是政治不老練，常常動作漏餡，裝成一副不在乎，都文大、太太的事，但實際作為就顯示自己很著急，「老刑警在政治上還是很生嫩」。

(中時 )

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