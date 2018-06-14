新進公司董事長張俊男 1500元拚出廣告事業版圖

新進事業集團董事長張俊男。(張俊男提供)

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新進事業集團董事長張俊男與賢內助王美雅。(張俊男提供)
新進事業集團董事長張俊男全家福。(張俊男提供)

身兼高雄市海洋事務推廣協會理事長的新進事業集團董事長張俊男，20多年前從宜蘭漁村隻身到高雄闖天下，當時身上僅帶1500元就開始闖蕩人生，現在不僅事業有成，日前還考取國立高雄科技大學博士班。

別以為張俊男事業有成，就已經是上了年紀，其實他才6年級生。23年前，來自宜蘭小漁村的他，隻身來到高雄闖天下，初出社會身上無多餘存款，僅帶了1500元生活費就開始闖蕩。

「當時也不知道哪裡來的膽量，四處推銷廣告，這家拒絕就換下一家」，回想當年創業，張俊男也不禁笑了出來，或許就是這股「不知驚」的拚勁，5年後，新進公司已成為高雄知名的廣告公關公司，觸角還延伸至對岸及國外，許多海洋節慶活動都是由新進企畫。

除了事業有成，張俊男對社會公益的投入也不遺餘力，目前身兼高雄市海洋事務推廣協會理事長、高雄市政府顧問、高雄市義交大隊左楠中隊長、台灣休閒與遊憩學會理事長等職，過去也是高雄市廣告代理公會理事長。

今年2月，他曾至小港九龍寺布施白米千斤幫助弱勢，幾年前康納颱風也不畏自身安危，遠赴茂林多納社區發放物資。他說「可能與出身家庭和個性使然，尤其來自窮鄉漁村，從小家裡物質條件並不優渥，現在行有餘力，當然是貢獻社會」。

「不斷突破成長」是他的人生座右銘，今年才取得碩士學位的張俊男，6月又再考取高雄科大博士班，正修科大也在今年特聘他為兼任副教授。由於資歷豐厚，集產、學、研於一身，認識他的朋友莫不期待他更上層樓，期能為高雄海洋事務帶來新氣象。

(中時 )

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