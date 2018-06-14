華信航空台中-東京今天首航 ！台中唯一直飛 特惠票8300元起

台中-東京航線於6月14日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。圖：華信提供

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左三起台中市長林佳龍、華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙與總經理曹志芬（右四）及貴賓們參加兩地首航剪綵儀式。圖：華信提供

華信航空新增日本東京航線！市場期待已久的台中-東京航線於6月14日正式啟航，是台中唯一直飛日本東京的航空公司。華信航空特別推出開航特惠價新台幣8,300元起，凡於6月30日前購買華信航空台中-東京機票就可享有開航優惠，

華信航空台中-東京首航班機AE266上午07:30由台中機場起飛，12:00抵達東京成田機場；回程東京-台中AE267 當地時間13:00由東京成田機場起飛，15:50返抵台中機場，飛行時間為3小時30分。為歡慶全新航線開通，華信航空於今(14)日在台中機場及東京成田機場兩地舉辦首航儀式。

為慶祝台中-東京開航，6月14日上午06:30於台中機場舉辦首航儀式，華航董事長何煖軒、華信航空董事長謝世謙、華信航空總經理曹志芬、台中市長林佳龍、日本交流協會主任中杉元及台中航空站主任張瑞澍等貴賓一早就蒞臨台中機場，見證歷史重要的時刻。儀式開場由身著和服舞者表演日本祭典舞蹈，象徵台中-東京的開航帶來兩地更多觀光文化的交流。

華航董事長何煖軒表示，華信航空開闢台中-東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航。搭配華航從松山、桃園、高雄直飛東京航線，華航集團每周共有81班由台灣往返東京，航班最多、航網最密集，是國人赴東京搭機的首選。

華信航空董事長謝世謙表示，華信航空台中-東京具有指標性意義的航線，除方便中部地區民眾赴日旅遊，也希望搭載更多日本旅客到台中觀光旅遊。

配合2018台中世界花卉博覽會於今年11月3日在台中盛大開幕，華信航空特別在東京首航班機佈置成花博機艙，機艙內頭墊紙、抱枕等侍應品，皆作一系列花博意象的活潑設計，，華信航空特別推出開航特惠價新台幣8,300元起，凡於6月30日前購買華信航空台中-東京機票就可享有開航優惠，讓首航旅客提前感受到花博的繽紛熱鬧氣氛。華航董事長何煖軒、華信航空總經理曹志芬、台中市長林佳龍亦搭首航班機前往東京，參加當地機場所舉辦的首航剪綵儀式，台北駐日經濟文化代表處駐日代表謝長廷，特別前來成田機場接機及參加首航儀式，共襄盛舉。

為慶祝台中-東京首航歡迎民眾多加利用，機位有限訂完為止。(

(工商 )

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