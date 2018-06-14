從川金會看台海 學者：衝突激化才可能坐下來談

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「川金會」創下歷史紀錄，也改變亞太局勢，財團法人國策研究院今天舉辦「美朝峰會與亞太局勢變動」座談會，政治大學國際關係研究中心專任研究員袁易指出，從美朝峰會來看，現階段國際上的衝突都要走到矛盾激化，才有可能坐下來談，曠日費時的國際衝突，可能要走到第三代才有機會，「以此影射到台海現狀，可以作為一種參考。」

袁易表示，北韓作為一個封閉的社會，為了政權生存，使用極端手段，竟然可以扳倒一個霸權，這太令人震撼，「北韓沒放棄核武，就能逼美國上談判桌，代表美國長期以來的威嚇戰略失敗了。」

袁易說，朝鮮今天能創造這局面，就是因為手中持有軍事上的核武，「台灣手上有沒有政治上的核武？一旦使用對方就必須攤牌，這值得我們反思。」

他又說，北韓除了除了有核武，也掌握了正常國家應該知道的國際體系、國際規範；反觀我們被國際社會孤立了這麼久，缺乏對國際體系、國際規範的掌握。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正則認為，兩岸要等到這樣的機緣，「可能要星星、月亮、太陽連成一線。」他指出，兩岸中間比較沒有狂人，都是理性決策者，反而會被既有框架綑綁，要達到美朝峰會這樣的距離還滿遠的。

黃介正也說，從美朝峰會來看，結束敵對狀態具有多樣性，這也值得我們去做思考、研究。

(中時 )

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