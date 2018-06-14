防豪雨! 未來6小時淹水機率高 雲林縣褒忠鄉要小心

中央氣象局預報豪雨來襲，中央災害應變中心二級開設，今（14日）下午3時30分舉行第一次工作會報。（葉書宏攝）

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中央氣象局預報豪雨來襲，中央災害應變中心二級開設，今（14日）下午3時30分舉行第一次工作會報。（葉書宏攝）
中央氣象局預報豪雨來襲，中央災害應變中心二級開設，今（14日）下午3時30分舉行第一次工作會報。（葉書宏攝）

中央氣象局預報豪雨來襲，中央災害應變中心二級開設，今（14日）下午3時30分舉行第一次工作會報，由經濟部長沈榮津擔任指揮官，沈榮津強調，各縣市災害應變中心全面戒備，目前南部地區降雨持續累計中，勿掉以輕心。

中央災害應變中心今（14日）上午8時30分召開第一次情資研判會議、下午2時30分舉行第二次情資研判會議，下午3時30分舉行第一次工作會報。台南市、高雄市二級開設、台東縣、台北市、屏東縣三級開設，未來6小時較高淹水風險地區為雲林縣褒忠鄉。

中央災害應變中心表示，黃色警戒路段包含台8線中橫公路、台9線南迴公路、台17線及台26線之易淹水路段、台18線阿里山公路、台19甲線、台20線、台24線及台29線等；預估主要強降雨區以南部地區為主，屏東縣、雲林縣、台南市、高雄市、台東縣易淹水區及沿海低窪區，需嚴防瞬間強降雨所導致淹水災情。

沈榮津裁示，各地方政府留意抽水機調度作業，「最重要的是要掌握抽水站情形，要針對沿海低窪地區，應挹注抽水機進行作業」，請交通部針對易成災的路段進行監控，更新交通資訊，減少對端午假期交通的衝擊。

(中時 )

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