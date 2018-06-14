川金峰會露敗象 美可能失去世界領導地位

川金峰會12日在新加坡舉行當天，北韓最高領導人金正恩拍著美國總統川普臂膀的畫面。（路透）

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中時電子報

美國總統川普周二在與北韓領導人金正恩的峰會後說，五角大廈在與北韓和談的過程中，將中止美韓聯合軍演。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，川普若真這麼做，可能會使美國喪失世界領導地位。長久以來，北京一直力促美韓停止聯合軍演，以換取北韓停止試射飛彈與核試。然而，美國始終認為，與韓國聯合軍演是有計畫而透明的，完全正當合法，而北韓的核計畫則不然。

分析說，要是北韓的非法核計畫能迫使美軍與盟友停止軍演，那便是向是世界其他領袖發出強有力的訊息，那就是：美國可以受核武勒索。

對美國來說，它在韓國近3萬駐軍所象徵的，是在亞洲的立足點，以及對北京與日俱增雄心的重要牽制。分析指出，川普的聲明顯然令美韓軍隊錯愕，但平壤與北京卻會好好把握這次讓步。

儘管沒有軍演，龐大的軍事部署將逐漸萎縮，但在平壤批評，美韓軍演無助和談後，川普似乎總算找到了從韓國撤軍的理由。要是美國與北韓，或是兩韓關係正常化，美軍駐韓就會顯得不再那麼名正言順。是啊，承平時期何必要在韓國派駐3萬美軍？其中一個可能的理由，就是要壓制中國。

分析認為，未來數十年，北京將日漸強大，蓄勢取代美國的領導地位。而美國該做的，就是向亞洲與世界盟友保證，它將維持國際秩序與中國抗衡。也因此，要達成這個任務，美軍留在亞洲就顯得舉足輕重。

儘管目前駐韓美軍人數近3萬，而駐日美軍更多達4.9萬，但要因應中國的威脅，仍顯得左支右絀。而一旦失去在韓國的立足點，可能會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

(中時電子報)

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文章來源：Trump's weak North Korea summit may be the beginning of the end for the US as the world's leader

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