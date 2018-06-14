暢遊觀光工廠 新北推套票與毛小孩同行

新北市經發局聯合境內20家觀光工廠與產業文化館，推出「童話夢工廠－2018新北觀光工廠輕旅行」。（葉德正攝）

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與毛寶貝同樂！新北市經發局聯合境內20家觀光工廠與產業文化館，推出「童話夢工廠－2018新北觀光工廠輕旅行」不僅有一日超值遊程，夜宿露營車的豪華二日遊，更設計適合與毛小孩同遊的行程，還有許多好康等民眾來搶，要讓這個暑假嗨到爆。

新北市截至目前有23家觀光工廠，年底預計可達26家，新北市長朱立倫14日出席活動記者會時指出，觀光工廠協助業者發掘產業本質、形塑企業特色，從二級製造跨級休閒服務，以觀光打響企業知名度，行銷產業核心價值。

朱立倫說，今年輕旅行特別以親子最喜歡的童話為主題：「彼得潘逍遙遊1日遊」、「愛麗絲夜未眠2日遊」以及「辛巴達尋寶趣自由行」，讓童話主角們帶領著市民遊歷一場夢幻之旅。

新北產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰說，今年針對喜歡自由行的遊客們，特別規畫套票商品內含6家觀光工廠DIY體驗遊程、兌換3份伴手禮，總價值1200元只賣899元，與指定20家新北觀光工廠AR吉祥物合照，上傳至「新北市觀光工廠」FB粉絲專頁，集滿4張合照可兌換超值福袋1組。

經發局說，「愛麗絲夜未眠」二日遊，與新北市知名森林遊樂區以及市府BOT的購物中心限量祭出2場次，讓民眾可日遊觀光工廠，夜宿夢幻露營車小屋，每人2千元有找。

今年更推出小型寵物也能同行的特色遊程，除可帶著心愛寵物一起遊逛觀光工廠外，飼主還能為毛小孩親手製作美味餐點與可愛服飾，只有2場次，報名活動可搜尋「2018新北觀光工廠輕旅行」。

(中時 )

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