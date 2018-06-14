草屯鎮民堅決反對設「性侵害加害人刑後強制治療處所」將率眾抗爭

2018年06月14日 16:55 中時 楊樹煌

外傳衛福部將在草屯療養院設「性侵害加害人刑後強制治療處所」，引起草屯鎮民強烈反彈，明15日將至草療舉白布條抗議；草屯療養院澄清，該院各類型病床已不敷使用，根本無空間可設置，請民眾勿以訛傳訛；惟草屯分局為防止意外發生，將動員各所警力嚴陣以待。

草屯療養院於民國72年成立，是中部地區重要精神科專科教學醫院，核心任務為「提供精神病人完善的醫療照護」，除一般成人、兒童青少年精神科，還包括毒品藥物成癮治療。

因外傳衛福部將在草屯療養院設立「性侵害加害人刑後強制治療處所」，致有草屯鎮民代表莊士傑、新庄發展協會簡百聰、里長聯誼會長張育城等將在明天15日率近百位民眾前往草屯療養院抗爭，表達堅決反對規劃設立性侵害加害人刑後強制治療所。

草屯鎮代莊士傑和草屯里長聯誼會長張育誠強調，設立性侵害加害人刑後強制治療處所，讓鎮民最憂心的是，性侵犯的再犯率非常高，周邊住戶將隨時處在戒慎恐懼中，居民安危誰來保障？地方絕對是堅決反對草療設置該類場所。

草屯療養院表示，性侵害加害人刑後強制治療處所設立，並非想設就可設，必須經由政府整體性完整評估；何況該院住院中的千餘位精神病人都是功能退化、弱勢的個案，需要該院提供完整且持續的治療。

草療亦指出，照護弱勢個案是該院重要公醫使命，目前該院各類型病床已不敷使用，那還有空間可以設置性侵害加害人刑後強制治療處所？而且考量整體精神病患的照護，更不適合在草療院區設置該類處所，草療盼不要再以訛傳訛，造成民眾無謂恐慌。

(中時 )