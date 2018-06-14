一次砍光18％母金！詩人渡也怒轟：政府如盜匪

2018年06月14日 16:54 中時電子報 戴安瑋

公教年金改革將在下（7）月上路，連日來公教人員陸續收到退休所得重算處分書，彰師大退休教授、詩人渡也（本名陳啟佑）接受媒體訪問時表示痛罵政府如盜匪，在公教年金改革上，違反了誠信原則，以及法不溯既往，他也會參加教師團體發起的集體訴願行動。

渡也說，他還未接到處分書，但他有多位朋友已收到，內容讓他嚇一大跳，有朋友年金被大砍2、3萬元，有的18%母金竟也被砍，一位高中老師的18%母金，本來有80幾萬元，但寄來的處分書顯示，母金只剩10幾萬，另有位教授的母金竟歸零，並非慢慢被砍，為何會這樣，政府完全未說明清楚。

他說，這次年金改革受影響的公教人數，全台有40幾萬人，等於40幾萬個家庭、逾百萬人受影響，政府實施前沒有配套措施，也未充分說明，有些規定是近一年多來從未「曝光」的，「政府在蓄意隱瞞」，7月一開始就大砍、猛砍月退俸，尤其是優惠存款的母金減掉很多，痛批政府如盜匪。

他更氣憤的說，政府在處理40幾萬名公教人員的年金，如在處理1個人的事，他支持民進黨30幾年，但這幾天他睡不好，他很擔心台灣的未來，這個國家要泡湯了，因為這個政府不遵從法治，違反了誠信原則、法不溯及既往原則，感覺隨時可以捅人一刀、砍人刀刀見骨。

他昨天到民雄碰到一失憶長者，需要外勞看護，其年金被砍後，只能辭掉外勞，日子要如何過？他並點名蔡英文、陳健仁、林萬億等人，要為此事負責。

(中時電子報)