一次砍光18％母金！詩人渡也怒轟：政府如盜匪

新制教師聯盟日前赴立法院群賢樓外陳情，抗議蔡政府的年金改革是一場騙局。（資料照片／姚志平攝）

友善列印
中時電子報

公教年金改革將在下（7）月上路，連日來公教人員陸續收到退休所得重算處分書，彰師大退休教授、詩人渡也（本名陳啟佑）接受媒體訪問時表示痛罵政府如盜匪，在公教年金改革上，違反了誠信原則，以及法不溯既往，他也會參加教師團體發起的集體訴願行動。

渡也說，他還未接到處分書，但他有多位朋友已收到，內容讓他嚇一大跳，有朋友年金被大砍2、3萬元，有的18%母金竟也被砍，一位高中老師的18%母金，本來有80幾萬元，但寄來的處分書顯示，母金只剩10幾萬，另有位教授的母金竟歸零，並非慢慢被砍，為何會這樣，政府完全未說明清楚。

他說，這次年金改革受影響的公教人數，全台有40幾萬人，等於40幾萬個家庭、逾百萬人受影響，政府實施前沒有配套措施，也未充分說明，有些規定是近一年多來從未「曝光」的，「政府在蓄意隱瞞」，7月一開始就大砍、猛砍月退俸，尤其是優惠存款的母金減掉很多，痛批政府如盜匪。

他更氣憤的說，政府在處理40幾萬名公教人員的年金，如在處理1個人的事，他支持民進黨30幾年，但這幾天他睡不好，他很擔心台灣的未來，這個國家要泡湯了，因為這個政府不遵從法治，違反了誠信原則、法不溯及既往原則，感覺隨時可以捅人一刀、砍人刀刀見骨。

他昨天到民雄碰到一失憶長者，需要外勞看護，其年金被砍後，只能辭掉外勞，日子要如何過？他並點名蔡英文、陳健仁、林萬億等人，要為此事負責。

(中時電子報)

先抱後砍？小英再訪警大 「愛的抱抱」沒了
年改毀高教？交大校長張懋中：感覺真的來了

草屯鎮民堅決反對設「性侵害加害… 老饕注意！日本最大迴轉壽司「壽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。