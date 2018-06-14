史丹利支持安樂死 哽咽說希望老婆Gigi先死

Gigi與史丹利一起出席「寶島仲夏節」記者會。（圖片提供：艾迪昇）

友善列印
中時

Gigi（林如琦）14日與老公史丹利一起出席「2018寶島仲夏節」記者會，堅持「不生主義」的2人，在記者會上重申「沒有要生！」Gigi表示，「本來有要叫他（史丹利）結紮，但他就怕痛，所以得很小心，以防懷孕。」之前到醫院做婦科檢查，醫師跟她說「妳的子宮大概是60歲」，她聽完當下不但沒有難過，還很高興自己的子宮已經衰老，旁邊醫護人員還覺得她的反應異於常人。

Gigi表示，每天運動量那麼大很累，在家有貓跟狗就好，自由自在過活其實也不錯！不擔心老了行動不便沒人照顧，2人早就跟黃小柔、李易討論好，未來老了他們的兒子、女兒會排班表，「輪流推我們去曬太陽跟拍痰，所以現在一直買小汽車送他們。

夫妻倆表示，去年養的狗因淋巴癌住院一個月，期間完全不吃不喝，後來不忍愛狗受苦，於是兩人幫愛狗做了安樂死的決定，所以日前看到傅達仁尋求安樂死，兩人也表示支持說，「若真的換成是我們2個，我會希望我們2個都能做這樣決定，不希望折磨到對方。」Gigi認為照顧病人其實也是一種折磨，心情每天都會被影響，一旦救回來了，也沒有行為能力或意識，所以乾脆「就不要救了。」史丹利感性說，「若真的有這一天到來，希望是她先離開，因為如果我先離開，她一定會受不了很難過，所以讓我自己承受就好！」

(中時 )

成龍現身彰化？！成潤自喻自己好… 廖科溢爆筋變身浩克 輕鬆舉50公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。