史丹利支持安樂死 哽咽說希望老婆Gigi先死

2018年06月14日 16:57 中時 蕭雅玲

Gigi（林如琦）14日與老公史丹利一起出席「2018寶島仲夏節」記者會，堅持「不生主義」的2人，在記者會上重申「沒有要生！」Gigi表示，「本來有要叫他（史丹利）結紮，但他就怕痛，所以得很小心，以防懷孕。」之前到醫院做婦科檢查，醫師跟她說「妳的子宮大概是60歲」，她聽完當下不但沒有難過，還很高興自己的子宮已經衰老，旁邊醫護人員還覺得她的反應異於常人。

Gigi表示，每天運動量那麼大很累，在家有貓跟狗就好，自由自在過活其實也不錯！不擔心老了行動不便沒人照顧，2人早就跟黃小柔、李易討論好，未來老了他們的兒子、女兒會排班表，「輪流推我們去曬太陽跟拍痰，所以現在一直買小汽車送他們。

夫妻倆表示，去年養的狗因淋巴癌住院一個月，期間完全不吃不喝，後來不忍愛狗受苦，於是兩人幫愛狗做了安樂死的決定，所以日前看到傅達仁尋求安樂死，兩人也表示支持說，「若真的換成是我們2個，我會希望我們2個都能做這樣決定，不希望折磨到對方。」Gigi認為照顧病人其實也是一種折磨，心情每天都會被影響，一旦救回來了，也沒有行為能力或意識，所以乾脆「就不要救了。」史丹利感性說，「若真的有這一天到來，希望是她先離開，因為如果我先離開，她一定會受不了很難過，所以讓我自己承受就好！」

(中時 )