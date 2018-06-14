力推青年利多 丁守中：北市設籍 就學貸款零利率

2018年06月14日 16:57 中時電子報 綜合報導

青年就學、就業問題引發關注，國民黨台北市長參選人丁守中今天在臉書PO文表示，為幫年輕族群減輕求學過程中經濟難題，他如當選台北市長，將會推動補助設籍北市的年輕人就學貸款零利率，由市府負擔，讓年輕族群多點發展空間。他也允諾，未來將結合企業與民間資源，推動設立50億的青年創新、創投、創展基金，幫助青年創業。

丁守中強調，台北要鼓勵投資，就應該結合企業大力投入，所以希望未來能在台北市提出50億的青年創新、創投、創展基金，同時閒置多時的士林北投科學園區也應及早完成，以提供空間作為年輕人創業發展的育成中心和研發基地。

丁守中在PO文中指出，近期與許多年輕族群對談，發覺大家都對將來生涯發展，台灣低薪現實感到憂心忡忡，事實上，台北最缺也最需要鼓勵的就是創新和創業，這也是提升日漸衰退的城市競爭力的關鍵。

他也表示，以深圳為例，市民平均年齡34歲，科學園區內人口平均年齡更只有26歲，就是因為大力鼓勵創新、創業，不遺餘力投資，現在深圳已經是中國研發重鎮，創造GDP大約是台灣的3分之2，實在讓人怵目驚心。

丁守中也說，為強化年輕族群的職場能量，他主張未來北市大專院校也應多舉辦美容、美髮、烹飪、動漫等職人大賽，讓學生在學校就可成為技職達人，相信對將來創業也比較有幫助。

(中時電子報)