綠委提「假新聞關三天」 洪耀福：我反對

民進黨秘書長洪耀福。（曾薏蘋攝）

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中時

對抗「假新聞」，民進黨立委提案修《社會秩序維護法》，最重可拘留3天；民進黨秘書長洪耀福今天表示，「要去關三天，我也反對！」成為首度為此提案公開反對的黨內高層。

洪耀福強調， 若假新聞就要關三天，也過度簡化這問題面臨的複雜度，這是立委個別提案，沒有提到黨團平台討論，複雜的事情很難用簡單的是解決，不要嘗試用簡單的事，解決複雜的問題。

最近環保署擬推動吸管禁用爭議；洪耀福指出，昨天中常會，總統昨天確實也有也提到，她很想問這件事，因為獲得的資訊很片段，可能包括行政院長賴清德得到資訊都很片段，環保署長也是，這一切都還在政策公聽階段。

媒體追問，不斷發生類似事件，不是對民進黨很傷？洪耀福不否認，他說，是！這是執政者要去面對的，面對資訊快速流串、片段不完整狀況下，台灣社會如何去形成共識；這是新的時代。立委提的案子代表某種看法價值，不能說他們的提案完全不對，但也反應一組人的價值與看法，政治本就混亂衝突，立委代表某一方面價值，但要整合，「我反對的不是說他不能提這樣的價值主張，我反對是，面對複雜狀況，不是用簡單的方式可以解決」。

他表示， 政府在溝通對話也是要學習，以前方式可能不符需要，可能要重新學習，現在人跟從小接受資訊方式不一樣。

(中時 )

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