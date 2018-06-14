台灣新銳導演王奇為阿茲海默症發聲 《阿公》短片獲六大國際競賽影展肯定

2018年06月14日 17:00 時報周刊 張毓琪

新銳導演王奇首部指導短片「阿公」，近日獲得洛杉磯當地短片競賽最佳亞洲及最佳男演員獎，亦相繼獲得多項影展競賽獎項。對電影懷抱憧憬的王奇，因為自己有長輩得了阿茲海默症，也發現許多朋友有相同的狀況，激發他拍片的決心，從劇本、籌畫、挑選演員到導演，全部自己親自從頭進行，希望這部片能喚起更多人注重老年人失智的問題。

王奇今天舉辦「阿公」短片公益特映會，娛樂圈的好友都主動表示支持，吳奇隆還特別跨海拍攝了一段影片祝賀。吳奇隆表示：「人老了可能都會失去些能力，他們可能會失憶、失智、失能，但他們不能失去我們的關心、細心和耐心，雖然我今天無法到現場，但希望大家可以跟我一起支持、一起關懷老人，一起做公益。」

王樂妍、海裕芬、利晴天、王牧語、楊晨熙、倪雅倫等藝人更是抽空蒞臨現場支持王奇，王樂妍在看完短片後有感而發說：「自己有長輩親人也患有失智症，曾經是最疼愛她的長輩，現在卻變成最熟悉的陌生人，王奇導演把失智老人家庭的故事拍得相當寫實，勾起我許多回憶，尤其看到片中年輕人兒子因為不諒解阿公失能無法控制大小便，進而產生厭惡及排斥，以及兒子未能在阿公過世之前給予擁抱，而造成終身遺憾的情境，都讓我想當有感觸」。

利晴天則表示：「阿公這部短片讓我想到去年過世的爺爺，他生前患有失智症、帕金森症及癌症。我爺爺走的那一天，因為工作關係，無法趕上見他最後一面，所以我相當難過和遺憾。看完這部片後深深覺得家人真的是最重要的，不管再遠再忙，真的要好好地陪伴家人。」

王奇表示：「阿公」是我首次創作的作品，沒有炫技的畫面，企圖以最真實的故事為出發點和最單純的影像手法，希望能讓觀眾也能產生共鳴。

(時報周刊)