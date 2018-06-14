老饕注意！日本最大迴轉壽司「壽司郎」台灣旗艦店15日開幕

2018年06月14日 17:23 中時 徐力剛

日本迴轉壽司名店「壽司郎」，超過130種品項料理吸引饕客光臨。（徐力剛攝）

「極上鮪魚大腹」握壽司油脂含量豐富，入口即化口感令人醉心。（徐力剛攝）

招牌品項「海膽海苔包」放上大量智利海膽點綴。（徐力剛攝）

「炙燒上等星鰻」握壽司佐些許芥末與醬油提味，適合不敢吃生食消費者。（徐力剛攝）

特殊風味「麻辣赤蝦」握壽司。（徐力剛攝）

自動迴轉壽司餐台便利拿取食物。（徐力剛攝）

壽司郎台灣旗艦店15日正式開幕。（圖片提供／壽司郎）

壽司郎公司總經理加藤広慎（圖右）、副總經理松田一成（圖左）蒞臨現場。（徐力剛攝）

事前訂位可減少等候時間，以智慧型裝置下載「台灣版壽司郎APP」進行預約。（徐力剛攝）

創業迄今34年日本迴轉壽司名店「SUSHIRO壽司郎」15日正式開幕，台灣首間門市落腳台北車站商圈，匯集綜合管理、自動化送餐及APP定位3大系統優勢，強勢席捲台灣饕客味蕾。

走入店內，寬敞室內空間可容納208席座位，店內提供約130種餐點品項供消費者選擇，包括5款人氣餐點鮪魚握壽司、炙燒羅勒鮭魚握壽司、炙燒上等星鰻握壽司、大切生鮭魚握壽司和麻辣赤蝦握壽司，開幕期間更推出極上鮪魚大腹握壽司、生松葉蟹握壽司、海膽海苔包等，每盤售價40元起。其中明星商品「海膽海苔包」嚴選智利海膽為食材，搭配美味醋飯品嘗，鹹香海膽充滿大海味道; 淡粉色「極上鮪魚大腹握壽司」老饕最愛，魚肉富含油脂入口即化。

日本壽司郎2002年起開發特殊IT系統，每個壽司盤底部裝設IC晶片，藉此監測盤中食物新鮮程度，超過時間立即替換食物，確保消費者每口都能享用如同現做般美味，同時以大數據收集資料，依顧客喜好調整商品種類。店內除配備迴旋轉盤外，也提供「自動送餐」功能，消費者使用平板電腦點餐後，餐點透過高速輸送帶送達顧客面前。訂位部分與日本相同，目前已開放「台灣版壽司郎APP」下載，省時又便利。

大阪名店「壽司郎」目前全國共490間門市，為日本最大迴轉壽司連鎖店，台灣壽司郎副總經理松田一成表示，「美味壽司，肚子飽飽，美味壽司，幸福滿滿」是壽司郎品牌精神，希望以合理價格製作出美味壽司，為維持美味壽司品質，台灣門市高達80%食材自日本進口，店內食材成本高達50%，透過親自拜訪業者確保食材品質穩定性。

松田一成也分享，副餐方面則加入台灣元素入饌，使用在地蔬果為食材，如茭白筍等滿足饕客味蕾;未來也將持續展店，預計5年內全台開設超過30間門市，地點遍佈台中、台南、高雄與桃園等地。

(中時 )