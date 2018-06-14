廢稻草變黃金 中市環保局與農業團隊合作收稻稈共創綠能

2018年06月14日 17:26 中時 陳世宗

今年9月將試營運的外埔綠能生態園區，利用稻稈高熱值特性轉化為綠能進行發電，預計未來可處理5萬公噸的稻稈，發電量約2490萬度，約可提供7130家戶一年的用電量；環保局長白智榮說，可減少1萬3147噸二氧化碳排放量，透過全國首創的稻稈氣化發電落實循環經濟。

台中市政府環保局14日舉辦外埔綠能生態園區，簽訂稻稈收運合作意向書記者會，由環保局長白智榮與在地農民組成的農業團隊共同簽署，攜手合作回收稻稈；利用稻稈發展出的「生質能」，減少廢棄物、降低汙染，同時推動綠色能源，創造環保、農民、經濟發展多贏局面。

白智榮表示，透過大規模稻稈回收進行綠能發電，估計每公噸稻稈發電量為約500度電，售電收入每噸約2000元，除提供廠內運作所需增加農民收益；每公噸稻稈購費為1000元，售電收入也有一定比例回饋當地，挹注當地財源收入，有助加速當地發展，拉近城鄉差距。

環保局指出，市府於去年11月先行舉辦稻稈觀摩會，藉由實際操作捆草機搭配搬運機具示範，將收集的稻稈捆運至車輛可及的田邊，再由清潔隊收運後過磅進廠，讓農民了解稻稈捆紮收運的模式，鼓勵在地農民、青農或代耕業者等踴躍投入稻稈捆紮作業。

白智榮說，今年市府加碼補助捆紮作業費每公斤1.6元，率先在鄰近綠能生態園區的外埔區進行稻稈收運試辦收購，目標200公頃；108年起再開放大安溪沿線大甲、大安、后里三區收購目標1000公頃，將可解決農民以露天焚燒處理農業剩餘資材所產生的空汙，以友善環境方式解決稻稈。

(中時 )