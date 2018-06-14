表揚模範警察　朱立倫感謝警眷支持讓警察全心奉獻

歡慶警察節，新北市長朱立倫14日頒獎表揚4名模範警察、10名警察獎章代表及2名刑事鑑定楷模。（葉書宏攝）

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歡慶警察節，新北市長朱立倫14日頒獎表揚4名模範警察、10名警察獎章代表及2名刑事鑑定楷模。朱立倫表示，警察工作包羅萬象，感謝所有警察眷屬願意支持家人全心投入工作，為市民福祉奉獻心力。

朱立倫14日主持第40屆警察節慶祝大會並表揚優秀警察，感謝所有警察同仁對於治安維護、交通維持及為民服務工作的付出，讓新北市的治安滿意度獲媒體評鑑為進步最多的縣市，同時也感謝議會全力支持警察廳舍改建、裝備改進，改善警察待遇發放繁重加給，用實質肯定來感謝基層警察同仁24小時全年無休的奉獻。

朱立倫表示，警察就像人民的管家婆，小至家務事、交通違規事件，大至各種重大刑事治安案件，為民服務的工作更是包羅萬象，幾乎所有民眾的事就是警察的事，尤其近日汛期即將到來，警察同仁更是不眠不休，一同投入防災救災不落人後，感謝所有警察眷屬願意支持家人全心投入工作，為市民福祉奉獻心力。

朱立倫指出，在全體警察同仁努力下，新北市推動科技防衛城和快打部隊的成效有目共睹，並獲得媒體民調評鑑為治安滿意度進步最多的縣市；為了改善警察待遇和環境，目前已完成15座廳舍改建工程，其餘廳舍修建工作持續進行中，警用車輛和裝備器材積極更新改進，讓警察同仁有更加舒適安全的環境；此外，他也特別感謝議會支持，讓新北市成為全台灣最早提供「警勤加給勤務繁重加成」的縣市，改善警察同仁待遇，給辛苦的基層警察最實質肯定。

今日頒獎活動共表揚4名模範警察、10名警察獎章代表及2名刑事鑑定楷模，另外，警察局胡木源局長頒發26名績優警勤區員警獎牌，新北市警察之友會頒獎表揚65位績優員警。

(中時 )

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