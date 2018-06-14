佳冬每雨必淹並「視察」居民：政府治標不治本

2018年06月14日 17:24 中時 謝佳潾

下埔頭養殖漁業生產區羅姓養殖戶指出，魚塭旁的水溝淤泥若是不清除，遇上大雨一定會阻礙水流，水溝水勢必高漲出路面，嚴重時還會淹過魚塭。（謝佳潾攝）

因受熱帶低氣壓接近及西南氣流影響，屏東沿海一帶14日驟降豪雨，當中佳冬鄉更被列為一級淹水警戒，上午台17線羌園段就曾一度積水無法通行，縣長潘孟安也趕到場視察抽水機佈建及運作情形，但有居民無感政府作為，直稱「看得見的作為根本治標不治本」。

下埔頭養殖漁業生產區羅姓養殖戶指出，每當豪雨來臨，佳冬必成淹水之區，雖然政府積極調度抽水機防範水患，但終究不是治本之舉，因為魚塭旁的水溝淤泥若是不清除，遇上大雨一定會阻礙水流，水溝水勢必高漲出路面，嚴重時還會淹過魚塭，住家就更不用說了。

她說，14日早上一場大雨後，水溝水果真淹出路面，雖然近中午時已漸消退、未見災情，但是「景物依舊」看得真的很無奈。她強調，只要一下豪雨，佳冬各區魚塭旁的產業道路一定慘不忍睹，養殖戶無不擔憂自己的生命財產又將面臨威脅。

羅姓養殖戶曾因水溝清淤問題找水利站協助，但水利站說養殖區歸縣府海洋及漁業事務管理所管，所以她又找上海洋所，不過事後也不了了之，隨後她又請公所清潔隊幫忙，最後因人力不足問題遭拒，她為此苦惱不已，無奈地說，「真的不知道可以找誰幫忙了」？

(中時 )