辛尤里出庭 低胸H奶兔寶反成亮點

辛尤里(右）到北院出庭，左邊的小模兔寶，讓網友忍不住歪樓。(郭吉銓攝)

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中時電子報
兔寶在臉書上也貼出性感照片，吸引網友追蹤。(翻攝臉書 黃海韻兔寶)
兔寶陪好友辣模辛尤里上北院開庭卻成為網友追逐亮點。(翻攝臉書黃海韻)
辛尤里（右）上午要到台北地院出庭，卻誤把台北地檢署當成北院，直接到北檢法警室報到，恰好巧遇正在守候韓國瑜的大批媒體，意外成為焦點。（郭吉銓攝）

辣模辛尤里今天至北院出庭控告網友陳小姐妨礙名譽，好友H奶辣模兔寶陪著辛尤里出庭，反觀主角辛尤里的保守保守作風，本名黃海韻的H奶辣模兔寶，低胸平口小可愛反而成為亮點，網友看了都忍不住掉眼鏡，對兔寶的上圍嘖嘖稱奇，並在網上回：那不是壯觀，那是奇觀！、真辛苦那兩顆小玉西瓜、大到沒有肚子可言，直接胸部連結下半身 好扯喔。還有網友好奇提問：下樓梯看得見嗎？

而本名黃海韻的兔寶在臉書與IG上有許多粉絲，常有可愛照吸引網友追蹤。(翻攝 臉書黃海韻)

不少網友看到兔寶陪開庭，也上兔寶的臉書留言給兔寶加油：看到你上新聞啦～「吃很多肉肉」、「夠大哦」

爆乳女模辛尤里傻傻分不清 要去北院誤闖北檢成焦點

兔寶與辛尤里是好朋友，日前還貼出兩人腰瘦照。(翻攝臉書黃海韻)

而兔寶與辛尤里本就是好友，今年6月還在臉書放上兩人的腰瘦半身照，說自己自從胖了10公斤之後，就沒有再拍過半身照了，第一次的照片就獻給辛尤里了，可以看出兩人的好感情。

(中時電子報)

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