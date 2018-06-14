《燃燒烈愛》劉亞仁大尺度演出「性」本質

2018年06月14日 17:50 時報周刊 溫博鈞

由韓國奧斯卡最年輕影帝劉亞仁主演、獲獎無數的國際名導李滄東執導的新片《燃燒烈愛》，自坎城影展首映後即大放異彩，各界好評不斷，更在全世界影迷間引發高度關注。在韓國就以精湛演技作品奪下「青龍獎影帝」的劉亞仁，雖然年紀仍屬新世代，卻以不斷繳出令人驚豔的演技傑作奠定重要影壇地位，更曾於 2015 年創下觀眾印象深刻的「劉亞仁年」，此次於《燃燒烈愛》中表現也不負眾望，不僅再度突破個人形象與尺度，也被國際傳媒盛讚展現問鼎坎城影帝水準的演技。

劉亞仁突破以往帥氣形象，在《燃燒烈愛》中飾演一位處於社會底層，身份卑微卻懷有夢想的青年李鍾秀，對於選擇 劉亞仁 演出這位「空虛」青年的理由，導演 李滄東表示因為對方演過很多需要強烈情感、性格極端的角色，但事實上鍾秀是一個「什麼都不用做」的角色人設，也因此更想和劉亞仁一起合作。他也笑著表示：「合作初期我就在想，劉亞仁的這種角色形態，我們也許會是第一次看到吧！」

除此之外，劉亞仁在該片中也演出多場令人臉紅心跳的大膽鏡頭，預告片中一幕女主角全鍾淑替劉亞仁打手槍並發出喘息聲的畫面，就已令不少粉絲驚呼！但在 殿堂級導演 李滄東 的操刀下，粉絲們進場看電影也絕非只享受感官上的刺激，劉亞仁也曾說：「電影中展現的“性”，絕非只是個人的慾望而已，另外一種說法也可說是證明自己存在的一種行為。」

片中與 劉亞仁 有多場對手戲的新人演員 全鍾淑 在拍攝《燃燒烈愛》後也大讚對方細心，還是個非常大度且氣量寬宏的人，拍攝現場很照顧人外，其演技專業程度也會讓人不由自主地產生尊敬。她說：「劉亞仁 前輩在很多地方不用說也能讓別人產生共鳴。像是「什麼樣的角色性格，都會真實存在這個世界中」，對於這方面，他是個理解力非常強的人，可以說是對人性有著很強的接受能力吧！」

《燃燒烈愛》對 劉亞仁 來說就像是自己人生的一個里程碑，他感動表示：「其實在出現《燃燒烈愛》劇本之前，我就想和導演一起工作。」演出《陰屍路》的國際巨星史蒂芬元也說：「李導演點名讓我出演角色，並打電話給我時，我都還覺得這是連做夢都很難發生的事情。」藉由拍攝這部電影，劉亞仁認為李滄東是給演員們提供了一個發現自我，進行思考的時間，他說：「這種經歷就是一種回饋，和導演合作期間就是很獨特、獨一無二的！」而他也力推該片是一部大家迄今從未在大銀幕上體驗過，乘載著當代年輕人故事的珍貴電影。《燃燒烈愛》6月29日正式在台上映。

(時報周刊)