與「啤酒」為舞！金車集團開設全台首間「柏克金啤酒餐廳」

2018年06月14日 18:03 中時 徐力剛

招牌餐點「盤克夏戰斧豬排」肉質柔嫩腴滑，呈現豬排鮮嫩多汁口感。（圖片提供／金車集團）

特製甜點「噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇」適合多人分享食用，一人一匙感情不會散。（圖片提供／金車集團）

「科隆啤酒」為源自德國科隆傳統啤酒，富含濃郁水梨、百香果香氣。（圖片提供／金車集團）

金車集團日前首度進軍啤酒市場，此次再加碼開設「BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳」，搶攻信義區夜生活商機。

餐廳以「啤酒」為主軸環繞全場，推出12款金車自釀德式生啤酒，搭配各式美饌滿足饕客味蕾。開胃菜「BUCKSKIN 啤酒肉凍」主廚使用伊比利煙燻火腿入饌，佐BUCKSKIN柏克金啤酒調味，濃郁香料風味讓舌尖感受多層次快感;主菜「盤克夏戰斧豬排」以BUCKSKIN獨家醬料醃漬入味，讓香氣透入盤克夏品種帶骨豬排中，大火炙烤表皮微焦鎖住肉汁，肉質軟嫩不柴。

喜愛甜點饕客不可錯過「噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇」，蘊含金車經典噶瑪蘭威士忌獨特韻味，搭配綿密提拉米蘇口感，愈吃愈過癮。

呼應釀酒工藝「銅」為重要生產設備，餐廳使用大量古銅色鍍鈦建材進行設計，如古銅色吧台、金色啤酒花吊燈與廚房區不銹鋼銀等。用餐空間分為 4 大部份，包括適合家人與朋友聚餐的開放區、一人獨享美酒或多人共享美食的吧台區、商務人士使用包廂區和置身歐洲街頭的戶外區。

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(中時 )