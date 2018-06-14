影》比4代機便宜！F-35A估2020降到24億元 2023年產160架

2018年06月14日 17:39 中時電子報 何宜玲

洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)日前公布第300架F-35A在美國猶他州希爾空軍基地(Hill Air Force Base)，正式交付美國空軍。300架的數字終於達標，對於美國第5代匿蹤戰機的發展具有標誌性的意義。大幅量產之後，也證明洛馬公司的生產效率提高，有助於飛機成本降價。預估到了2023年，F-35年產量還將從今年的91架，再提高到160架，效率驚人。

目前F-35A的售價已經比第1架飛機的合約價格便宜了6成以上，而且洛馬公司還打算再讓F-35A的價格下降，可能2020年會比現在售價再打8折，也就是是每架F-35A戰機的售價只要8000萬美元(約新台幣24億元)。而這個數字已經相當於一架傳統4代機的成本價了，甚至可能低於4代機的價格。

根據洛克希德馬丁(Lockheed Martin)官網新聞指出，洛馬公司交付美國和國際客戶的300架F-35戰機，包括了197架F-35A常規起降型、75架F-35B垂直降落型，以及28架F-35C艦載型。F-35機隊累積飛型時間也超過了14萬小時。

報導指出，洛馬公司過去5年的勞動力成本已經降低了75%，而且從2015年開始，每架飛機的生產週期也減少了20％。成本大幅減少，自然有助於降低F-35的銷售價格。

洛馬也說，去年公司已經達到了交付66架戰機的目標，生產力比前年多出4成，效率提升不少。今年，洛馬團隊更把目標提高到交付91架飛機，並且努力達到每年都能提高產量，希望在2023年就能年產高達160架。

洛馬強調，F-35具備匿蹤技術、超音速能力和先進感測器，擁有目前最厲害的武器能力和航程，讓它成為有史以來最致命、生存能力最強的一款戰鬥機。

(中時電子報)