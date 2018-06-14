《繼承之戰》第1季大獲好評 宣布續拍第2季

2018年06月14日 17:52 中時 潘鈺楨

隨著第1季在台首播，HBO節目部總裁Casey Bloys宣布將續拍《繼承之戰》（SUCCESSION）第2季。第1季演員陣容包含布萊恩考克斯、傑瑞米史壯、希安阿巴斯、莎拉史努克、基倫考克金、亞倫盧克、Nicholas Braun、馬修麥克費狄恩、Natalie Gold、彼得佛里曼，以及Rob Yang。

隨著第1季的播出，《繼承之戰》目前已收到廣大迴響，《華爾街日報》讚揚其為一部「閃耀且難以抗拒的娛樂作品，同時具備強烈的嘲諷」；《洛杉磯時報》稱讚該劇「劇情刻劃銳利且演出技巧純熟」；《紐約客》雜誌表示該劇令人「難以抗拒」；《好萊塢報導》認為該劇是「看似冷靜的娛樂作品卻有著震撼的表演技巧」以及「演出手法讓人津津樂道，其中的對話卻讓人回味無窮。」

《繼承之戰》由曾入圍奧斯卡獎及獲得美國編劇工會獎提名的潔西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）（《In the Loop》）創作，及奧斯卡得主亞當麥凱（Adam McKay）（《大賣空》）分別擔任首集的編劇與導演。

《繼承之戰》第1季共10集已於6月4日（一）起在HBO及HBO HD頻道全台首播，故事圍繞在Roy家族，劇中人物Logan Roy及他的四個孩子，掌控著世界上最大的媒體娛樂集團之一。故事中，也將一窺四個孩子的生活，當他們意識到年邁的父親即將退休，龐大的企業集團未來又該由誰來繼承。

《繼承之戰》第一季目前於每星期一上午10點在HBO與HBO HD頻道與美國同步首播最新一集，當日晚間11點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )