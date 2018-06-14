東勢日式宿舍年底完工 地方盼文創團隊進駐活化

2018年06月14日 17:48 中時 王文吉

東勢公學校宿舍採用大量上等檜木建造，外牆雨淋板保存完整。（王文吉翻攝）

東勢公學校宿舍正進行修復中，預定年底完工。（王文吉翻攝）

施工單位搭設鷹架，依原貌進行修復工程。（王文吉翻攝）

部分宿舍已拆除包覆的鐵皮，並更換新屋瓦。（王文吉翻攝）

東勢公學校宿舍建於1921年，採用檜木、編竹夾泥牆及仿石頭裝修的洗石子等建造，屬日據時期「和洋折衷式」的「中流住宅」官舍。台中市文化局已登錄為歷史建物，並進行修復。地方期盼年底竣工後，引進文創團隊經營，希望打造誠品級的古蹟，與一旁的東勢客家文化園區串聯，成為傳承客家文化的基地。

東勢公學校宿舍位於東勢區第五橫街，昔為校長、教職員住宿使用，原有建築共5棟8戶，多年前住戶遷出後，遭祝融焚毀2棟4戶，目前僅存3棟4戶，歷經多次大地震，仍屹立至今。東勢國小怕有人闖入破壞，以鐵皮圍籬阻隔，也因此蔓生雜草，甚至引來蚊蟲滋生，許多當地人大罵「不修就拆，不要放著變毒瘤！」

台中市文資處長李智富表示，東勢公學校宿舍2010年住戶遷出後提報拆除，地方人士得知，立刻申請保存，順利登錄為歷史建築。日式宿舍現存4間，其中校長宿舍為獨棟建築，其餘為雙併建築，經爭取中央補助及市府自籌款，於去年6月開工修復，預計今年底可完工。

地方人士建議引進文創團隊經營，打造具客家風格的誠品級古蹟。東勢國小校長張玲娟則表示，目前修復進度依計畫進行中，年底完工應無問題，初步規劃設置校史館、客家故事館等，希望成為山城觀光新亮點，也期待成為保存、傳承、發揚大埔客家文化的重要據點。

(中時 )