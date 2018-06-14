現代設計碰上傳統符咒　北門三寮灣看「話符」

2018年06月14日 17:49 中時 莊曜聰

台南應用科大視覺傳達設計系師生以道教特色的符咒發想，融入現代設計，15日起在北門三寮灣東隆宮文化中心舉辦「話符」特展，還將東隆宮奉祀的5尊神明做成Q版公仔。（莊曜聰攝）

2018台南博物館節系列活動已陸續展開，南市文化局媒合地方文化館與大專院校，並策展6檔主題展覽，台南應用科技大學視覺傳達設計系以道教特色文化「符咒」為發想主題，融入現代設計，15日起到6月底在北門三寮灣東隆宮文化中心展出「話符」特展，讓民眾一窺符咒背後的文化意涵及奧妙之處。

近年南市文化局辦理地方文化館展覽徵件計畫，結合大專院校的專業技能及創意，為地方文化館注入資源，也豐富展示內容，還能成為學生發揮所長的平台，北門三寮灣東隆宮設立的文化中心，以弘揚王爺信仰為目的，原本就有「王爺信仰文物」、「水滸英雄」及「禮俗文物」等三大主題展區，並以木雕、陶塑將祭儀完整呈現。

東隆宮總幹事吳崑源表示，策展團隊選擇流傳千年以上的符咒文化當主題，導入現代化的視覺符號意象，創造出新穎的符咒圖樣，讓參觀民眾對符咒有更進一步的認識，「話符」則是取「畫符」的諧音，很有創意。

吳崑源說，策展團隊相當用心，特別為東隆宮奉祀的保生大帝及李府、池府、吳府、溫府千歲等5尊神明設計Q版公仔，讓人與神之間的互動更為多元化，展區分為符咒基本介紹及歷史、創新符咒展示區，還有「客製化符咒X手繪平安符袋」教育推廣活動，民眾DIY彩繪、印製平安符袋，增進對於傳統民俗的認同感，體會傳統文化的珍貴價值。

(中時 )