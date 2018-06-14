狄鶯為子返台籌錢？鄰居說溜嘴：北投8600萬豪宅賣掉了

2018年06月14日 17:45 中時電子報 吳玫穎

救子76天！ 狄鶯返台 臉色憔悴快閃回家

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美揚言恐攻被捕，夫婦倆赴美救子至今近3個月，今(14日)只見狄鶯獨自返台，一度傳出是因簽證即將到期的關係，不得已先行返台，但之後更有媒體驚爆，狄鶯孫鵬在北投價值8600萬豪宅，疑似悄悄賣出，也被推測狄鶯此行回來目的，可能也包括要處理賣掉豪宅的相關事宜。

狄鶯赴美近3個月，14號清晨突然返台，身旁不見孫鵬，此刻更傳出夫婦倆在北投8600萬豪宅已悄悄賣出，據自由時報報導，狄鶯返台後的第一站，正是她與孫鵬在北投的豪宅，但狄鶯面對媒體追問，全程不發一語，唯一可見的，就是她表情凝重。

另外據蘋果日報指出，狄鶯在北投豪宅大門深鎖，有鄰居路過見到媒體，還不小心脫口說出：「這是狄鶯的家嗎？聽說賣掉了。」疑似是察覺自己說出什麼不該說的秘密，鄰居趕緊澄清「我聽朋友說的，我不知道，不要拍我」，火速閃人。

狄鶯、孫鵬愛子心切，不惜砸錢請出當地王牌律師，為孫安佐辯護，所費不貲，當時外界打完整場官司，預估夫婦倆至少要花9千萬台幣。但幸好孫鵬、狄鶯入行多年，累積不少財產，也會投資理財，光孫鵬從2005年開始主持《國光幫幫忙》，累計下來至少1.2億，狄鶯以一集片酬5萬計算，演過大大小小約60部作品，還有額外的醫美代言收入，兩人除了北投豪宅外，在台灣還有9間套房，日本也有置產，9000萬對他們倆應該不成問題。

(中時電子報)