狄鶯為子返台籌錢？鄰居說溜嘴：北投8600萬豪宅賣掉了

狄鶯孫鵬在北投豪宅傳出已售出。(取自中天新聞)

友善列印
中時電子報
救子76天！　狄鶯返台　臉色憔悴快閃回家

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美揚言恐攻被捕，夫婦倆赴美救子至今近3個月，今(14日)只見狄鶯獨自返台，一度傳出是因簽證即將到期的關係，不得已先行返台，但之後更有媒體驚爆，狄鶯孫鵬在北投價值8600萬豪宅，疑似悄悄賣出，也被推測狄鶯此行回來目的，可能也包括要處理賣掉豪宅的相關事宜。

狄鶯赴美近3個月，14號清晨突然返台，身旁不見孫鵬，此刻更傳出夫婦倆在北投8600萬豪宅已悄悄賣出，據自由時報報導，狄鶯返台後的第一站，正是她與孫鵬在北投的豪宅，但狄鶯面對媒體追問，全程不發一語，唯一可見的，就是她表情凝重。

另外據蘋果日報指出，狄鶯在北投豪宅大門深鎖，有鄰居路過見到媒體，還不小心脫口說出：「這是狄鶯的家嗎？聽說賣掉了。」疑似是察覺自己說出什麼不該說的秘密，鄰居趕緊澄清「我聽朋友說的，我不知道，不要拍我」，火速閃人。

狄鶯、孫鵬愛子心切，不惜砸錢請出當地王牌律師，為孫安佐辯護，所費不貲，當時外界打完整場官司，預估夫婦倆至少要花9千萬台幣。但幸好孫鵬、狄鶯入行多年，累積不少財產，也會投資理財，光孫鵬從2005年開始主持《國光幫幫忙》，累計下來至少1.2億，狄鶯以一集片酬5萬計算，演過大大小小約60部作品，還有額外的醫美代言收入，兩人除了北投豪宅外，在台灣還有9間套房，日本也有置產，9000萬對他們倆應該不成問題。

(中時電子報)

《繼承之戰》第1季大獲好評 宣布… 方濟各心中完美傑作 《12件收藏…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。