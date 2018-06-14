挪威推出衝壓噴射砲彈 射程超過100公里

挪威Nammo軍火公司設計衝壓發動機砲彈，射程可拉長到100公里。(圖/Nammo)

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中時電子報

挪威軍火製造商Nammo在2018歐洲防務展(2018 Eurosatory)上透露，該公司正在開發一種用於155公釐口徑的遠程導向砲彈，它將採用衝壓噴氣原理，輔以INS / GPS來導引，可以將原本射程約30公里的155mm/L52大砲，可以提升到100公里甚至更遠。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，尋常的155公釐大砲，射程大約30公里，如果改用彈底吹氣彈，可以提升到40公里，如果要再拉長大砲的射程，砲彈本身就需要動力，類似火箭那樣。現在Nammoc公司打算引進衝壓發動機這種技術，不過為了縮小體積，將會改成固體燃料模式。

衝壓發動機是靠著高速度壓縮空氣，再與燃料混合後點火，引起更強的推力，用在大砲上正合適，因為一開始就有來自大砲的強大推力，不過燃燒室的形狀要相當講究，才能有足夠造足夠的推進力。現在Nammo公司正在建立了模擬實驗室，以開發高性能進氣模式，再考慮固體燃料的配方，預計在2019~2020年能夠完成樣本，如果性能達到預期，就能在2023年量產。

在6月12日的歐洲防務展中NAMMO的副總裁湯瑪斯．呆伯特(Thomas Danbolt)指出，假如大砲的射程能達到100公里，那麼大砲的火力包含面積將更廣大，可能會改變大砲在戰場中的使用方式。

(中時電子報)

韓提出「衝壓噴射炮彈」概念模型

文章來源：Eurosatory 2018: Nammo unveils ramjet-assisted artillery round concept

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