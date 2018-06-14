金門貨車走「歹運」1天內連吃6張罰單

警方火速趕至，迅速清理現場恢復交通。（李金生攝）

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金門1輛3.5噸重的貨車，今（14）日上午才因郭姓駕駛無照上路和懸掛別人車牌，遭警方開了4張罰單，下午換成謝姓駕駛開車，又在機場附近翻車，再被開了2張罰單，1天內就吃下2萬多元罰款，讓他們也只能怨歎「歹運！」

貨車載運的物品掉落一地，現場凌亂不堪。（李金生攝）

金城分局警備隊長白文川說明處理經過，呼籲民眾注意交通安全。（李金生攝）

這輛貨車在上午10時45分許經過金城鎮吳厝，警方攔檢發現郭姓司機的駕駛執照已經註銷，但仍無照上路，且未懸掛本車領用的車牌，而是懸掛它車的車牌，一下就開出4張罰單。

下午2時5分許，該輛貨車改由有照的謝姓駕駛開出，在經過桃園路尚義機場前地下道路口，右轉進入軍用機場路段時，因為車上載運的50加侖油桶滾動，導致重心不穩轟隆側翻，還險些撞上路過的另輛貨車，車上的乙炔鋼瓶、發電機、電線和工程用雜物散落一地。

肇事貨車（右）翻覆時險些撞上另輛白色貨車。（警方提供）

肇事貨車翻覆時險些撞上另輛白色貨車。（警方提供）

警方和縣環保局立即派員趕抵現場，所幸車上2人安然無恙，自行從車頭破損車窗爬出來，僅地上有一些油漬而已，但翻車的怵目驚心景況，仍讓路過的汽、機車駕駛嚇了一大跳，紛紛蛇行閃避。

貨車載運的物品掉落一地，現場凌亂不堪。（李金生攝）

警方找來吊車吊離並查扣貨車，迅速恢復現場交通，再依車輛無牌上路和未穩固繫綁載運物品，又開出2張罰單，等於1天內被開出6張罰單，罰款金額超過2萬元，讓趕至協助清理現場的同事，也只能安慰他們：「人平安就好！」

(中時 )

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