方濟各心中完美傑作 《12件收藏》揭秘

2018年06月14日 18:12 中時 潘鈺楨

梵蒂岡博物館過去曾是教宗的住所，自15世紀開始才改收藏藝術品。（海鵬提供）

獲選義大利盧卡國際影展的新片《教宗與他的12件收藏》（Pope Francis: My Idea of Art），改編自教宗方濟各著作《我的藝術觀》，也是首位教宗之於藝術闡述自身觀點。為能完美呈現教宗親自欽點、縱跨4000年的12件藝術品，該片不僅出動4K超高畫質攝影機拍攝，梵蒂岡博物館更為之休館淨空，好讓觀眾得以最貼近距離、一睹教宗方濟各心中最完美傑作。有趣的是，一如「耶穌與12門徒」的巧合，教宗方濟各並非對該12件收藏全然正面評價，片中他對《創世紀》等11件藝術品充滿激賞，卻唯獨對矗立聖保羅廣場上《埃及方尖碑》的「背棄文化」提出了猛烈批判，觀點獨到令人震撼。

這部有著與時俱進全新觀點的《教宗與他的12件收藏》，是義大利金獎導演克勞迪奧羅西馬西密（Claudio Rossi Massimi）改編自教宗暢銷著作的電影。片中教宗不僅自梵蒂岡富可敵國的收藏中、精心挑出12件來，更闡述這批藝術品流傳至今的不朽價值，令觀者醍醐灌頂。12件珍貴收藏中，最知名的莫過於由米開朗基羅繪製的《創世紀》及《最後的審判》兩大壁畫。前者刻劃9幅聖經故事，後者則費時4年繪製，結合天堂、人間與地獄，道出人類與上帝的緊密關聯。該片被義大利媒體形容是「一趟夢幻般的藝術之旅」，教宗方濟各在片中所說的金句「藝術品是上帝存在的最佳見證」，更讓心中存有疑惑的人茅塞頓開。

談藝術開先河《教宗與他的12件收藏》4K畫質賞盡4000年收藏

1307180147031454舉世聞名的梵蒂岡博物館，過去曾是教宗住所，自15世紀開始收藏藝術品，擁有古埃及、文藝復興乃至21世紀，跨越4000年的藝術名作，多達6萬件的奇珍藝品，以1400個展間來展示。其中文藝復興畫家米開朗基羅的壯觀壁畫，最被視為鎮館之寶。特別的是，梵蒂岡歷任265位教宗從未發表任何評藝術論，現任教宗方濟各卻首開先河，不僅著書出版，更為電影《教宗與他的12件收藏》挑出12件藝術品，一解其意義非凡的傳世奧秘。方濟各片中也對現今人們的「背棄文化」提出質疑，認為違背上帝意旨，應予正視及修正。有趣的是，該片也力行教宗「不浪費」的理念，僅以47分鐘便完整傳達教宗的藝術觀，時間精簡毫不浪費。

《教宗與他的12件收藏》不僅由梵蒂岡博物館出品，更是該館首次以4K超高畫質攝影機進行拍攝的影片，使觀眾得以最近距離捕捉原貌，一賞即使置身博物館也看不見的珍品細節。其中有「光影巨匠」卡拉瓦喬的畫作《基督下葬》，象徵慈愛的經典石像《聖母與聖子》，筆觸與紋理的細緻精美，都是親臨現場也無法擁有的滿足體驗。

最驚人的是，該片為拍出「聖彼得廣場」的雄偉壯闊、「埃及方尖碑」的高聳參天，以及西斯汀禮拜堂裡、米開朗基羅壁畫《創世紀》、《最後的審判》的傳世震撼，劇組甚至出動空拍機拍攝，小心翼翼抓住這些偉大傑作的最佳欣賞視角，使觀眾得以從中領悟教宗方濟各之於藝術的獨到見解。這部梵蒂岡首見的電影《教宗與他的12件收藏》，將於7月6日在台上映。

(中時 )