行銷北港在地食材 1萬顆愛心肉粽贈弱勢

北港鎮公所推廣在地食材，舉辦「萬粽送愛心」活動。（張朝欣攝）

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雲林縣北港鎮公所推廣在地食材，14日在好收社區舉辦「萬粽送愛心」活動，20餘名志工花費3天時間製作1萬顆粽子，分送給北港地區弱勢家庭，粽子內餡特別選用雲林快樂豬、北港花生等在地食材，讓受贈戶享用最優質的愛心粽。

北港鎮盛產花生，是全國花生的主要集散地之一，稻米品質也是聞名全國，今年北港鎮公所邀集花生、稻米、蔥蒜、豬肉等業者，以在地優質農特產為食材，製作1萬顆花生肉粽與弱勢家庭分享，由好收里愛心志工負責包粽。

北港鎮公所14日開始發送愛心粽，由雲林縣副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智、好收里長蔡清泉等人共同主持，每1受贈家庭可獲贈6顆肉粽，拿到肉粽的民眾表示鎮公所的肉粽用料實在，糯米煮得熟透，比市售的還好吃。

好收里長蔡清泉表示，愛心志工為了準備1萬顆粽子，3天前便開始料理食材，由老阿嬤指導將糯米炒過再煮，花生用1天時間蒸透，粽葉洗了好幾次確保衛生清潔，豬肉採用最好的3層肉，種種用心，就是希望弱勢家庭吃到最美味健康的粽子。

北港鎮長張勝智說，「萬粽齊心」活動匯集各界愛心，提供在地優質食材製作肉粽，讓弱勢家庭省下端午節買粽子的費用。1萬顆肉粽的製作過程浩大，社區居民展現凝聚力，每天一大早就聚集在活動中心包粽子，3天就完成這個任務。

(中時 )

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