高思博搶警察票倉 陳子敬：各憑本事

高思博在警察節前夕公布警察利多政策，搶台南4000警察大軍票源。（高思博陣營提供）

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國民黨台南市長參選人高思博14日在警察節前夕，聲稱將補齊警力員額，且幫退休警察聲請年改釋憲，一連串利多政策要搶台南4000名警察大軍票倉，前台南市警察局長的無黨籍台南市長參選人陳子敬表示，爭取警察支持是各憑本事。

高思博提到，警察不只是市民安全與財產的守護者，每個警察背後就是一個家庭，他認為台南市警察待遇不應是6都最低，若自己當選台南市長，不只人力、物力要足額編列，還將針對退休警察因為年改造成的權益損失，由市府出面聲請釋憲，進行集體訴訟，還給台南警察應有的尊嚴。

高思博表示，警察與消防人員都是第一線執行任務人員，是市民生命與財產安全的守護者，政府要先保障警消人員基本的生命安全並照顧警消人員健康，才能讓市民有感。

台南市警察福利長期以來居六都之末，高思博痛斥，警察甚至連應勤裝備像是槍套、腰帶、警棍、辦案用的搜證攝影機等，很多都是由警察自己掏腰包購買，「前台南市長賴清德不知道嗎？」他提出承諾將足額編列警消應勤裝備預算，警消繁危、超勤加給制度化，合理減輕警察負擔。並補助警消購買自費型保險。

「台南警察的尊嚴交給我。」高思博承諾一旦當選台南市長，將針對退休警察因年改造成權益損失，由市政府替警察聲請釋憲；市府法制局也將為包括警察在內的退休公務員，針對年改權益進行集體訴訟。

高思博在警察節前夕公布警察利多政策，直搗陳子敬的警察票倉，陳子敬態度大方表示，每個參選人都有權爭取每個市民的選票，參選人只要作該作的事情，各憑本事爭取每個族群的認同。

(中時 )

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