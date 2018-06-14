許立明親自下海 為棧貳庫渡輪新航線拍短片

2018年06月14日 18:42 中時 李義

棧貳庫新航線短片，外型高大粗獷的高雄市代理市長許立明扮演渡輪綁纜繩船員，與外型清新甜美的女主角同時入鏡。（李義翻攝）

高雄市長許立明在棧貳庫新航線短片裡，扮演渡輪綁纜繩船員。（李義翻攝）

高雄市政府推出廣告短片行銷棧貳庫新航線，輕快的音樂搭配高雄美景很吸睛。全片中只見2名男女演員，眼尖的市民發現，外型粗獷的渡輪綁纜繩船員頗眼熟，原來，是代理市長許立明；雖然是初次登場，但自然不做作，沒有違和感。

為了行銷棧貳庫，許立明撩落去，扮演渡輪綁纜繩船員的綠葉角色，在烈日下，一次又一次拍攝，不在意被拍得帥不帥，反而很在意是否自然。他希望這支影片能把棧貳庫行銷出去，讓大家看到高雄新航線新景點，能對觀光能有助益。

片中外型清新甜美的背包客女主角是高雄人，曾參與2016年「高雄款」拍攝，長髮飄逸甜美笑容的模樣令人忍不住多看幾眼，要不是片尾有許立明特寫鏡頭，恐怕觀眾腦海中都是美女與美景，而忽略了來頭不小的粗獷渡輪綁纜繩船員。

新聞局表示，廣告短片鎖定自由行背包客，推薦高雄觀光新景點新玩法。因為，交通部觀光局統計，來台觀光客年以20歲至40歲為主，且女性居多，據此規畫這支短片。

高雄港2號碼頭的棧貳庫緊鄰駁二特區及香蕉碼頭，有文創、餐飲、購物，還有捷運、輕軌可供搭乘。「棧貳庫-旗津」渡輪新航線到旗津，中途停靠駁二藝術特區、棧貳庫。

(中時 )