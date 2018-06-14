年改後大家還想考公職嗎？ 網友爆真相：退休金從爆多變稍多

2018年06月14日 18:29 中時電子報 戴安瑋

現念大學一年級的學生今在《MOBILE01》論壇po文。翻攝《MOBILE01》

年金改革後大家還有意願考公職嗎？現念大學一年級的學生今在《MOBILE01》論壇po文表示，他對公務人員的認識是「薪水剛好溫飽且存不了錢」，並認為，公務人員工作量一直增加，物價一直漲，但薪水是死的，退休後退休金10年內會變成現在的一半，如何安養天年。網友打臉紛說，「公務員工作穩定」、「年金改革後，退休金只是爆多變成稍多」」。

原po表示，他現在大一，和朋友聊天聊到未來志向，朋友們紛紛都表示未來以公職為目標；但18%已走入歷史已久，目前在職的公務人員不但沒有18%，還必須繳退撫基金(沒有說不的權利)，他對公務人員的認識是薪水剛好溫飽且存不了錢。

他並說，公務人員的薪水比市場高但沒有高到哪裡去，重點薪水是死的，他常想這個公務員退休後，退休金10年內會變成現在的一半，以這種物價狂飆的模式，10年後3萬退休金怎麼生活？

網友紛打臉原po表示，「公務員還是會搶破頭的!公務員福利好~休假沒人刁~做事沒人管!100%被砍到70%還是比社會上60%還要好!」還有公務員回說，「年金改革後，退休金只是爆多變成稍多」。

(中時電子報)