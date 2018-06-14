管弦樂詮釋排灣族歌謠 作曲家李元貞創作《咿嚕唵》

2018年06月14日 18:31 中時 趙靜瑜

排灣族歌謠《咿嚕唵(iluwan)》意思是「思念女友之歌」，作曲家李元貞以管弦樂「翻譯」這首排灣族情歌，經由借用、象徵、情緒轉化、音色轉化等手法，寫成同名管弦樂曲，明(15)日將由呂紹嘉指揮國家交響樂團在台北國家音樂廳首演。

李元貞表示，多數原住民歌謠多與平常勞動有關，「但這首作品相對內斂、婉約，這更能讓我感受到共鳴。」李元貞表示，改編原住民樂曲，她認為應該秉持忠於原曲精神，「我運用了管弦樂來翻譯這些原住民的情歌，強化豎琴與弦樂，為音樂增添浪漫。」

李元貞在台灣念完北藝大音樂系碩士後出國讀書，先後拿到耶魯大學音樂系藝術家文憑與芝加哥大學音樂博士，兩年前移居波特蘭。李元貞為了寫這首樂曲，拿到了一批民國65年左右的古調採集資料，非常感動，「當年這些是已故作曲家許常惠教授的田野採集資料，能夠聆聽這些古老的音樂，真的要很謝謝前輩下的功夫。」

李元貞說，在創作過程中，她希望可以把這首歌謠的音樂性表現出來，「這首樂曲大概是講男女雙方兩人個性差不多，但是又會傷害到對方，詞意很簡短，但有很多長音，旋律很溫柔。」

音樂會其他曲目還包括鋼琴家麥可‧羅爾(Michael Roll) 演出的貝多芬《第四號鋼琴協奏曲》，下半場則將演出蕭斯塔科維契的《第十一號交響曲》。呂紹嘉表示，隨著集權者的離世，蕭士塔科維契似乎嗅到一股自由的空氣，寫下《第十一號交響曲》，該曲以大量懷舊革命歌曲作為主題素材，並以龐大的編制與獨特的和聲語彙與人民取得情感連結，哀悼俄國革命下的犧牲者。

(中時 )