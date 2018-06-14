快時尚GU中友店開幕 祭出百元商品

2018年06月14日 18:32 中時 馮惠宜

GU中友店位於A棟8樓，承襲一貫的潔白店舖風格，更設有時尚顧問，為消費者做穿搭建議。（馮惠宜攝）

相中台中一中商圈年輕族群消費力，日本快時尚品牌GU繼三年前到台中大遠百開出全台中唯一旗艦店後，15日將進駐台中中友百貨，歡慶全台第10家分店開幕，GU也祭出多項優惠，

包括特惠商品100元起、出示學生證再享5％OFF，並設計到店IG打卡抽萬元購物券的好康，就是希望可以吸引更多年輕族群打卡兼血拼。

GU鎖定年輕族群，2014年進入台灣市場後，中友店是全台第10家分店，全新店舖以GU一貫的潔白店舖風格，與全新品牌概念「YOUR FREEDOM」，與主題人台區展示春夏最時尚的穿搭組合。

為了慶祝GU台中中友店盛大開幕，GU也祭出6大驚喜饗宴與一系列活動，包括男女童裝特惠商品100元起、出示學生證再享5％OFF、指定商品好友共享優惠、開幕首三日（6/15至6/17） 滿額抽獎送任天堂SWITCH等超值大獎、單筆消費即可獲得網路抵用金序號，以及滿額贈台中新店紀念版托特包等驚喜。

另，為迎接GU第10號店舖開幕，GU融入在地一中商圈，設置拍照互動打卡景點結合優惠，鼓勵大家互動拍照show出自己的時尚。只要在18日以前於IG上傳時尚創意的「10 」pose，一同歡慶GU台灣第10家店的開幕，並HASHTAG指定文字，有機會獲得萬元購物金。

(中時 )